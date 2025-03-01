Ο Ζελένσκι στο Λονδίνο μετά την επεισοδιακή συνάντηση με Τραμπ

Το αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής που διοργανώνεται αύριο από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή αποχώρησε από το αεροδρόμιο Στάνστεντ αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου, το οποίο φέρει τη σημαία της Ουκρανίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ για διμερείς συνομιλίες.

Αύριο, ο Στάρμερ θα φιλοξενήσει μια σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών, με κεντρικό θέμα τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θεωρεί ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαραίτητη για την επιτυχία οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για ενότητα μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής.

