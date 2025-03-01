Σύμφωνα με πήγες του Βατικανού, ο πάπας Φραγκίσκος, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αντιμετώπισε νέες αναπνευστικές κρίσεις, αλλά «η κατάστασή του παραμένει πολύπλοκη».

Ο Φραγκίσκος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε πρωινό με καφέ και διάβασε εφημερίδες.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι βασικής σημασίας για την πορεία της υγείας του ποντίφικα, θα είναι οι επόμενες σαράντα οκτώ ώρες.

Απόψε, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα τελεστεί και πάλι η λειτουργία και η προσευχή του «ροζάριο», υπέρ της ίασης του Αργεντινού πάπα, όπως κάθε βράδυ, την τελευταία εβδομάδα.

Το Βατικανό ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο πάπας πέρασε μια ήσυχη νύχτα και ξεκουράζεται.

Έπειτα από μέρες συγκρατημένης αισιοδοξίας, η υγεία του 88χρονου ποντίφικα επιδεινώθηκε την Παρασκευή, καθώς υπέστη «μεμονωμένη αναπνευστική κρίση» που απαίτησε μη επεμβατικό, μηχανικό αερισμό του ασθενή, ανέφερε το Βατικανό.

Ο πάπας, σύμφωνα με το Βατικανό, υπέστη επίσης «ένα επεισόδιο εμέτου, που προκάλεσε αναρρόφηση και ξαφνική επιδείνωση της αναπνευστικής του κατάστασης».

Οι γιατροί του αναμένουν ότι θα χρειαστεί να περάσει ένα διάστημα 24-48 ωρών προκειμένου να αξιολογήσουν πώς το επεισόδιο επηρέασε την κλινική του κατάσταση.

Το επόμενο ιατρικό δελτίο αναμένεται γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα, 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας Φραγκίσκος εισήχθη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου με σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη που εξελίχθηκε σε διπλή πνευμονία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

