Οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν αρκετά τεταμένες πολύ πριν τη λεκτική κόντρα που είχαν εχθές στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε ήδη αποκαλέσει προηγουμένως τον Ζελένσκι δικτάτορα και είχε κατηγορήσει επίσης την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο - ένα ψέμα που διαδίδει το Κρεμλίνο.

Πλέον όμως, η συμμαχία ΗΠΑ-Ουκρανίας που είχε οικοδομήσει ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έχει διαρραγεί πλήρως.

Το ρήγμα στις σχέσεις τους, που έλαβε μάλιστα χώρα εμπρός στις κάμερες διεθνών μέσων ενημέρωσης, προμηνύει επίσης μια μεγάλη κρίση στη σχέση των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Κι αυτό γιατί εντείνει τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα σχετικά με δέσμευση των ΗΠΑ στην προάσπιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, πέραν αυτής της Ουκρανίας.

Το σημαντικότερο ερώτημα που εγείρεται είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα τηρήσει τη δέσμευση που είχε δώσει ο προκάτοχός του Χάρι Τρούμαν το 1949 να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ ως επίθεση κατά της Αμερικής.

Οι ανησυχίες αυτές εδράζονται στη διαφαινόμενη αποφασιστικότητα του Τραμπ να αποκαταστήσει μια ισχυρή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει ισχυρές πιέσεις στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει μεγάλες παραχωρήσεις στον Πούτιν - τις οποίες όμως θα πρέπει να κάνουν οι Ουκρανοί.

Η δε ασφάλεια της Ουκρανίας έρχεται δεύτερη στις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου - και οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι το ίδιο ισχύει και για τους ίδιους.

Η άρνηση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι να αποδεχθεί αυτές τις παραχωρήσεις έχει εξοργίσει τον Τραμπ.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τα ορυκτά της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι πολεμούν για την εθνική τους επιβίωση - και ότι ο Πούτιν θα αθετήσει την οποιαδήποτε υπόσχεση για τερματισμό του πολέμου, αν δεν αποθαρρυνθεί.

Γι' αυτό και ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένως από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εχθές εκτροχιάστηκε όμως και κατέληξε σε μια λεκτική διαμάχη μετά από την παρέμβαση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Μετά το περιστατικό εκφράζονται υποψίες ότι η δημόσια διαμάχη ήταν -σύμφωνα με διπλωματικό παρατηρητή- μια προγραμματισμένη πολιτική επίθεση: είτε για να εξαναγκαστεί ο Ζελένσκι να υποκύψει στις επιταγές της Αμερικής είτε για να επισπευσθεί μια κρίση που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να το κατηγορήσουν για ό,τι συμβεί στη συνέχεια.

Εάν ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει την ένταση μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τον Ζελένσκι παγώνοντας τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, η τελευταία σίγουρα θα συνεχίσει να πολεμά. Το ερώτημα όμως είναι πόσο αποτελεσματικά θα μπορεί να αποκρούσει τη Ρωσία και για πόσο.

Η δε πίεση προς του Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου θα πολλαπλασιαστεί καθώς θα κληθούν να καλύψουν το κενό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.