Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ Ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και αντικαγκελάριος της Γερμανίας υποστήριξε σήμερα την Ουκρανία, καλώντας για την άμεση αποδέσμευση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας.

“Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη για την Ουκρανία, πρέπει τώρα να κάνουμε άμεσα ότι μπορούμε”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

