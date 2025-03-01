Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ Ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και αντικαγκελάριος της Γερμανίας υποστήριξε σήμερα την Ουκρανία, καλώντας για την άμεση αποδέσμευση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας.
“Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη για την Ουκρανία, πρέπει τώρα να κάνουμε άμεσα ότι μπορούμε”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
