Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητήσει «συγγνώμη» για τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει «να ζητήσει συγγνώμη επειδή χάσαμε τον χρόνο μας σε μια συνάντηση που θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο CNN.

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο Fox News πως δεν θεωρεί ότι οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη» από τον αμερικανό ομόλογό του. «Σέβομαι τον πρόεδρο (Τραμπ) και σέβομαι τον αμερικανικό λαό», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι είχε μια «ανοικτή και πολύ ειλικρινή» συζήτηση με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Κανείς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος περισσότερο από εμάς», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του. Υπογραμμίζοντας πως επιθυμία του είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σταθεί περισσότερο στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε πως χωρίς την αμερικανική βοήθεια, θα ήταν «δύσκολο» για τη χώρα του να αμυνθεί απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση μετά την τεταμένη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι, νομίζω πως ίσως έχει δεύτερες σκέψεις, αλλά έχει την ευκαιρία να αντιστρέψει την κατάσταση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους σε συνέντευξη της στο Fox Business.

