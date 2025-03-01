Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μέσω γραπτής ανακοίνωσης και με έμμεση αναφορά στα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε: «κάθε διχασμός της Δύσης μας καθιστά ασθενέστερους και ευνοεί όποιον θα ήθελε να διαπιστώσει την παρακμή του πολιτισμού μας. Όχι της ισχύος ή της επιρροής του, αλλά των αρχών που τον δημιούργησαν, αρχίζοντας από την ελευθερία. Ο διχασμός δεν θα συνέφερε κανέναν».

«Χρειάζεται άμεσα να διεξαχθεί σύνοδος με συμμετοχή Ηνωμένων Πολιτειών, ευρωπαϊκών χωρών και συμμάχων για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, για το πώς εννοούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες σημερινές προκλήσεις αρχής γενομένης από την Ουκρανία -την οποία υπερασπίσαμε από κοινού τα τελευταία χρόνια- και όσων θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Πρόκειται για την πρόταση που η Ιταλία εννοεί να κάνει στους συμμάχους της τις επόμενες ώρες», προσθέτει η Τζόρτζια Μελόνι.

Εν τω μεταξύ, Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στο Λονδίνο την Κυριακή κατόπιν πρόσκλησης του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος την Πέμπτη συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Είχε προηγηθεί η συνάντηση Μακρόν-Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία έχει συγκαλέσει στις 6 Μαρτίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

