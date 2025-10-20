Ο Ζελένσκι ατύχησε στις ΗΠΑ λόγω κακού timing και υπερβολικών προσδοκιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, με την ελπίδα πως μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και να εξασφαλίσει την προμήθεια των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk.

Το Κίεβο πιστεύει πως οι πύραυλοι θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στον πόλεμο, καθώς θα μπορούσε να καταφέρει σοβαρά πλήγματα στο Κρεμλίνο. Επιπλέον, μετά την επιτυχημένη μεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ φαινόταν πως θα επιθυμούσε να δώσει στην Ουκρανία όσα χρειάζεται για να αναγκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

Αλλά αυτό δεν συνέβη.

Η υποδοχή του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο ήταν εγκάρδια∙ δεν υπήρχε καμία ψυχρότητα, ούτε επανάληψη των όσων δυσάρεστων διαδραματίστηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη στο Οβάλ Γραφείο.

Ωστόσο, η συνάντηση ήταν αποτυχημένη, επειδή η Ουκρανία βιάζεται υπερβολικά.

«Δεν ήταν κακή συνάντηση, απλώς ήταν κακός ο συγχρονισμός και υπερβολικές οι προσδοκίες», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικανός ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο ίδιος εκτιμά πως η συνάντηση θα μπορούσε να ήταν πιο παραγωγική εάν ο Ζελένσκι είχε αναδιαμορφώσει την ατζέντα, μετά τη μακρά τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν την προηγούμενη μέρα.

Στη συνομιλία τους, που διήρκησε 2,5 ώρες, ο Τραμπ προκάλεσε τον Πούτιν λέγοντάς του πως εξέταζε να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Πράγματι, του είπα: “Θα σας πείραζε αν έδινα μερικές χιλιάδες πυραύλους Tomahawk στους αντιπάλους σας;” Αυτό του είπα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. «Δεν του άρεσε η ιδέα», συνέχισε.

Το αποτέλεσμα της συνομιλίας τους ήταν να συμφωνήσουν σε δεύτερη σύνοδο κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, με τον Τραμπ να εμφανίζεται για άλλη μια φορά πεπεισμένος ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Το Κίεβο φαίνεται πως αγνόησε τις συμβουλές των Ρεπουμπλικάνων φίλων στην Ουάσινγκτον, πολλοί από τους οποίους ήταν σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συμφωνήσει να δώσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, φοβούμενος την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Σε τι δεν εστίασε ο Ζελένσκι

Αφού δεν απέσυρε το αίτημα για τους Tomahawk, η Ουκρανία έχασε και την ευκαιρία να επικεντρωθεί σε μια σειρά άλλων κρίσιμων θεμάτων, όπως η παροχή άλλων πυραύλων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και MiG, καθώς και πυραύλων για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot.

Αυτοί είναι απαραίτητοι για την κατάρριψη drones και βαλλιστικών πυραύλων, και η Ουκρανία έχει μεγάλη έλλειψη λόγω των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία.

Η έμφαση στους Tomahawk αποσπά επίσης την προσοχή από άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η έγκριση από τον Τραμπ της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τάσσεται υπέρ αυτής της πρότασης. Οι ΗΠΑ διαθέτουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και οι τρεις μεγάλες χώρες της Ε.Ε. στη G7 -η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία- επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή της Ιαπωνίας και της Αμερικής, καθώς ανησυχούν ότι η αξιοποίηση των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη θα μπορούσε να υπονομεύσει την παγκόσμια αξιοπιστία του ευρώ.

Επίσης, υπήρξε περιορισμένη πρόοδος στις συζητήσεις σχετικά με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, τώρα που οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα.

Μέχρι στιγμής, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naftogaz, έχει αγοράσει περίπου 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG από τις ΗΠΑ, αλλά θα χρειαστεί περισσότερη ποσότητα για να αντέξει η χώρα τον χειμώνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο στοχεύει να αυξήσει τις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 30%.

Ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα «εξετάζει μηχανισμούς χρηματοδότησης της αγοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και εξοπλισμού συμπιεστών». Ωστόσο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής υπηρεσίας εξαγωγικών πιστώσεων Export-Import Bank, οι συζητήσεις αυτές έχουν πλέον κολλήσει, καθώς η Ουκρανία αντιτίθεται στους περιοριστικούς όρους δανεισμού που της προσφέρονται.

Και η μη εστίαση του Κιέβου στα ενεργειακά φέρνει τη χώρα αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα. «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η Ουκρανία να οδηγηθεί σε ενεργειακή καταστροφή, αν οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών συνεχιστούν», εκτιμά Αμερικανός αξιωματούχος.

Αποτυχία σε όλα τα επίπεδα

Όπως σχολιάζει το Politico, η τεράστια αντιπροσωπεία Ουκρανών υπουργών και αξιωματούχων που πήγε στην Ουάσινγκτον πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο απέτυχε σε όλα τα επίπεδα, καθώς δεν κατάφερε να οριστικοποιήσει αρκετές σημαντικές συμφωνίες.

Όπως λέει αξιωματούχος, τίποτα δεν ήταν έτοιμο — καμία αμυντική ή ενεργειακή συμφωνία, που θα έπρεπε να είχαν υπογραφεί μεταξύ των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.

«Δυστυχώς, δεν συμφωνήθηκε τίποτα συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας», συμφώνησε ένας άλλος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λανθασμένη εστίαση στους Tomahawk ήταν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο ήταν ο χρόνος της επίσκεψης του Ζελένσκι, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βρίσκονται σε shutdown, ενώ η προσοχή του Τραμπ βρίσκεται ακόμα στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.