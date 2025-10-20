Τραμπ: Η Ρωσία κατέχει το 78% του Ντονμπάς, ας το κρατήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να «παγώσουν» τον πόλεμο στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, σε μια πρόταση που επιτρέπει στη Μόσχα να διατηρήσει ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφου, ο Τραμπ διέψευσε πως συζήτησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την παραχώρηση του Ντονμπάς εξ' ολοκλήρου στη Ρωσία.

«Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι απλώς να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς, ωστόσο οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να διατηρήσουν πάση θυσία την υπόλοιπη περιοχή καθώς φοβούνται πως τα στρατηγικά αυτά εδάφη θα ανοίξουν τον δρόμο στον Πούτιν να εισβάλει περαιτέρω στη χώρα.

«Ας μείνει όπως είναι, είναι ήδη χωρισμένο. Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αφήστε το όπως είναι τώρα, μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», σημείωσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο Politico πως ο Τραμπ αρχικά πρότεινε στο Κίεβο να παραχωρήσει όλο το Ντονμπάς στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ωστόσο, ο Τραμπ στη συνέχεια πρότεινε η Ρωσία να κρατήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Ντονμπάς. «Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε στην τρέχουσα γραμμή», είπε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο και πως συμφώνησαν να ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη.

Αυτό προκάλεσε ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εκτιμούν πως ίσως ο Αμερικανός ηγέτης επηρεαστεί και πάλι από τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.