Στροφή Τραμπ στο Ουκρανικό: Η Ρωσία θα διατηρήσει κάποια εδάφη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ φαίνεται να αλλάζει πάλι το αφήγημα του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκεί που προειδοποιούσε τον Πούτιν ότι στο τέλος αυτός θα χάσει εδάφη, εμφανίστηκε σήμερα να υπονοεί ότι είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης μίας πρότασης, η οποία - αν γίνει δεκτή - θα κερδίζει (εδάφη).

Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του Fox, Μαρία Μπαρτιρόμο, στην οποία είπε ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία αναμένει ότι η Μόσχα θα διατηρήσει κάποια ουκρανικά εδάφη. Της είπε μάλιστα ότι εννοεί, ότι η Ρωσία έχει κερδίσει ορισμένα εδάφη.

President Trump, @POTUS @realDonaldTrump , discusses the Gaza Peace Deal and the future of the Ukraine-Russia war in part one of @MariaBartiromo's exclusive interview.



Watch here: pic.twitter.com/Jy3yhgVXTi — SundayMorningFutures (@SundayFutures) October 19, 2025

Την παράδοση του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τη λήξη του πολέμου έθεσε ο Πούτιν στον Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, να απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, αποκάλυψαν νωρίτερα στη Washington Post δύο ανώτεροι αξιωματούχοι.

Το Ντονέτσκ είναι μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία και ο Ρώσος ηγέτης προσπαθεί ανεπιτυχώς να κατακτήσει τα εδάφη αυτά εδώ και 11 χρόνια. Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται, καθώς είναι ένα σημαντικό προπύργιο για την ταχεία προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά και προς το Κίεβο.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν πως η εστίαση του Πούτιν στο Ντονέτσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις προηγούμενες απαιτήσεις του, οι οποίες έχουν οδηγήσει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία σε αδιέξοδο.

Η Ρωσία και υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές διεκδικούν τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή δια της βίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τα αιτήματα του Πούτιν, τον οποίο θα συναντήσει στην Ουγγαρία τις προσεχείς εβδομάδες για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί... Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας δηλώσουν και οι δύο νικητές, ας αποφασίσει η ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος οι θάνατοι, τέλος τα τεράστια και αβάσταχτα χρηματικά ποσά που δαπανώνται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα. Φτάνει, πηγαίνετε στις οικογένειές σας εν ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Στη νέα τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ρώσος ηγέτης είπε πως θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει κατακτήσει εν μέρει: τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πρόκειται για μια ελαφρώς λιγότερο ριζοσπαστική εδαφική αξίωση από αυτή που διατύπωσε τον Αύγουστο στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα. Και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν αυτή την αξίωση ως πρόοδο.

Ωστόσο, ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης αναφέρει πως οι Ουκρανοί πιθανότατα δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. «Είναι σαν να τους κόβεις το πόδι χωρίς αντάλλαγμα», σχολίασε ο διπλωμάτης.

Οι πρώτες γραμμές του μετώπου μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της σύγκρουσης, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία σήμερα ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με τη Washington Post.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι ανέφερα πως και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να παραδώσει το Ντονέτσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη — ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί συχνά και το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία έχει υποστηρίξει το αίτημα του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στις γραμμές του μετώπου και αξιωματούχοι δηλώνουν ιδιωτικά ότι αποδέχονται το γεγονός πως η Ρωσία είναι πιθανό να διατηρήσει τον de facto έλεγχο των εδαφών που έχει καταλάβει. Παράλληλα, επιδιώκουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους για να μην ξεκινήσει ξανά πόλεμο η Ρωσία.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε την Παρασκευή εάν ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά απάντησε πως αυτό δεν τον απασχολεί. «Στη ζωή μου έχω παίξει με τους καλύτερους και τα πήγα πολύ καλά», είπε, σημειώνοντας πως δεν τον πειράζει αν χρειαστεί κι άλλος χρόνος για τη συμφωνία. «Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.