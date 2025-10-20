Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι θα έχει σήμερα την πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο στοχεύοντας σε μεγαλύτερη αμερικανική δέσμευση προς τον κρίσιμο τομέα των ορυκτών της Αυστραλίας καθώς η Κίνα ενισχύει τον έλεγχο στις παγκόσμιες προμήθειες.

Ο κεντροαριστερός ηγέτης της Αυστραλίας αναμένει επίσης να συζητήσει για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, το εμπόριο και την σταθερότητα στην περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού με τον σύμμαχό του στον τομέα ασφαλείας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Αλμπανέζι ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από τον υπουργό Φυσικών Πόρων, αλλά όχι και από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τη συμφωνία AUKUS ύψους 239,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπει ότι η Αυστραλία θα αγοράσει αμερικανικά πυρηνoκίνητα υποβρύχια το 2032 προτού κατασκευάσει μια νέα κλάση υποβρυχίων σε συνεργασία με τη Βρετανία.

Αυστραλοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την πεποίθησή ότι η AUKUS θα προχωρήσει και την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε ότι γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η επανεξέταση.

"Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ είναι δίπλα-δίπλα σε κάθε μεγάλη σύγκρουση εδώ και πάνω από έναν αιώνα", ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο Αλμπανέζι, ο οποίος επανεξελέγη τον Μάιο για δεύτερη θητεία.

Ενόψει της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στους δύο ηγέτες, Αυστραλοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι η Καμπέρα έχει καταβάλει το μερίδιό της, σύμφωνα με την AUKUS, με δύο δισεκατομμύρια δολάρια αυτό τον χρόνο και στόχο την ενίσχυση του ρυθμού παραγωγής σε αμερικανικά ναυπηγεία κατασκευής υποβρυχίων και ετοιμάζεται να διατηρήσει τα αμερικανικά υποβρύχια κλάσης Virginia στη ναυτική της βάση στον Ινδικό Ωκεανό από το 2027.

Η καθυστέρηση δέκα μηνών για μια επίσημη συνάντηση από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ έχει προκαλέσει ένα βαθμό ανησυχίας στην Αυστραλία καθώς το Πεντάγωνο κάλεσε την Καμπέρα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Η Αυστραλία είναι πρόθυμη να πουλήσει μερίδια από το νέο στρατηγικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών σε συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, όπως μετέδωσε το Reuters τον περασμένο μήνα, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις πασχίζουν να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους από την Κίνα για σπάνιες γαίες και δευτερεύοντα μέταλλα.

Την περασμένη εβδομάδα ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι καταδίκασαν την επέκταση στους ελέγχους των εξαγωγών σπάνιων γαιών από το Πεκίνο χαρακτηρίζοντάς τους απειλή για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως υλικών που είναι ζωτικής σημασίας για προϊόντα-- που ποικίλλουν από ηλεκτρικά οχήματα μέχρι κινητήρες αεροσκαφών και στρατιωτικά ραντάρ.

Η πλούσια σε φυσικούς πόρους Αυστραλία, επιθυμώντας να εξορύξει και να επεξεργαστεί σπάνιες γαίες, έθεσε στο τραπέζι την προνομιακή πρόσβαση στα στρατηγικά της αποθέματα κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Ο Μάικλ Φούλιλαβ, εκτελεστικός διευθυντής του think tank Lowy Institute στο Σίδνεϊ, δήλωσε ότι είναι θετική η ατμόσφαιρα ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών και σχολίασε ότι "το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο κ.Αλμπανέζι να επιτύχει μια σχέση συνεργασίας, επαγγελματική και-- καλώς εχόντων-- στενή" με τον πρόεδρο.

Διατηρώντας σταθερούς οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα

Οι ΗΠΑ έχουν ένα μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα με την Αυστραλία, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί από τους χαμηλότερους αμερικανικούς δασμούς.

Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας είναι η Κίνα με εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα που ενισχύουν τον εθνικό προϋπολογισμό της, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Αλμπανέζι να επεκτείνει τις εξαγωγικές αγορές μετά το κινεζικό μποϊκοτάζ, ύψους 20 δισεκ. δολαρίων, στα γεωργικά προϊόντα και στον άνθρακα της Αυστραλίας από το 2020 ως το 2023.

Ο υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας Τζιμ Τσάλμερς, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, για τα κρίσιμα ορυκτά, είπε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι η Καμπέρα θέλει να συνεργαστεί περισσότερο με τις ΗΠΑ διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή οικονομική σχέση με την Κίνα.

"Γνωρίζουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν απεγνωσμένα ανάγκη από κρίσιμα ορυκτά και η Αυστραλία είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

