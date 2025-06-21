Έντονη ήταν η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου εξετάστηκε η κλιμακούμενη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, με εκατέρωθεν βαριές κατηγορίες, προειδοποιήσεις, εκκλήσεις για επιστροφή στη διπλωματία και διαμετρικά αντίθετες αφηγήσεις περί διεθνούς δικαίου, πυρηνικής απειλής και ευθύνης.

Ισραήλ: «Δεν απολογούμαστε. Σώζουμε τον κόσμο από το πυρηνικό Ιράν»

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ντάνι Ντανόν αντέδρασε δυναμικά στις ιρανικές κατηγορίες. «Πώς τολμά ένας εκπρόσωπος ενός καθεστώτος που χρηματοδοτεί και οργανώνει την τρομοκρατία να ζητά συμπόνια από το Συμβούλιο; Είστε σαν λύκος μεταμφιεσμένος σε διπλωμάτη», τόνισε.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι «ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά "αυτοσυγκράτηση", το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους σε νοσοκομεία. Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας».

Υπερασπιζόμενος την επιχείρηση "Rising Lion", τόνισε ότι «Κάθε στόχος που εξουδετερώθηκε ήταν στρατιωτικός και κάθε επίθεση διεξήχθη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν απολογούμαστε ούτε για την καταστροφή πυραυλικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, ούτε για τη διάσωση του κόσμου».

Τόνισε για ακόμα μια φορά ότι «αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο του Ισραήλ είναι όλων όσοι πιστεύουν σε έναν ελεύθερο κόσμο».

Danny Danon

Ιράν: «Εσκεμμένα εγκλήματα πολέμου - Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο»

Ο Ιρανός Πρέσβης Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατήγγειλε τα ισραηλινά πλήγματα ως «εσκεμμένα εγκλήματα πολέμου, κρατική τρομοκρατία και βαρβαρότητα», τονίζοντας ότι στοχοποιήθηκαν νοσοκομεία, η Ερυθρά Ημισέληνος, δημοσιογράφοι και άμαχοι.

«Πολλοί πέθαναν στον ύπνο τους. Αυτά τα παιδιά σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους», τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό επιτήρηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επέκρινε τη «σιωπή» του ΔΟΑΕ και κατήγγειλε εμπλοκή των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κατοχικό και τρομοκρατικό καθεστώς» με «μακρύ και σκοτεινό ιστορικό παράνομων χρήσεων βίας, παραβιάσεων διεθνών κανόνων, δολοφονιών και πυρηνικής μυστικότητας».

Καλώντας το Συμβούλιο να ενεργήσει δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη, ο κ. Ιραβανί ζήτησε δεσμευτικά μέτρα για τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας και «σαφή καταδίκη της παραβίασης της ιρανικής κυριαρχίας».

«Η αποτυχία του Συμβουλίου να αντιδράσει θα συνιστά σοβαρή προδοσία των αρχών του ΟΗΕ» ανέφερε.

Amir Saeid Iravani

Ηνωμένο Βασίλειο: «Η διπλωματική λύση δεν είναι εκτός εμβέλειας»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου πρέσβης Μπάρμπαρα Γούντγουορντ χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη στιγμή για ολόκληρη την περιοχή» και προειδοποίησε ότι «περαιτέρω κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός». Ενώ εξέφρασε στήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ «να προστατεύει την ασφάλεια του», κάλεσε σε επιστροφή στη διπλωματία, επισημαίνοντας ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ρόλου του ΔΟΑΕ και των συνομιλιών στη Γενεύη. «Μια διπλωματική λύση είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Ακόμη και τώρα δεν είναι εκτός εμβέλειας» ανέφερε.

Η κ. Γούντγουορντ επισήμανε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε ούτε συμμετέχει στα ισραηλινά πλήγματα. Έχουμε αναπτύξει δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών, στην περιοχή αποκλειστικά για αμυντικούς και προληπτικούς λόγους».

Σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Βρετανίδα πρέσβης εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον εμπλουτισμό ουρανίου από την Τεχεράνη. «Το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού 60% του Ιράν δεν έχει καμία αξιόπιστη ειρηνική χρήση», σημείωσε.

Barbara Woodward

Ηνωμένες Πολιτείες: «To Iράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες»

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ πρέσβης Ντόροθι Σέι κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «εδώ και καιρό αποτελεί συνεχή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια» και υπογράμμισε ότι το Ιράν «έχει ό,τι χρειάζεται για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, μένει μόνο η απόφαση του Ανώτατου Ηγέτη».

Καταδίκασε ιρανικές επιθέσεις κατά νοσοκομείων, της Χάιφα, και προηγούμενες επιθέσεις μέσω Χεζμπολάχ και Χούθι, λέγοντας «αρκετά πια».

Η ιρανική κυβέρνηση, ανέφερε, έχει επανειλημμένα ζητήσει την καταστροφή του Ισραήλ και τον «θάνατο της Αμερικής».

Αν και τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στα ισραηλινά πλήγματα, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον «εξακολουθεί να στηρίζει το Ισραήλ και τις ενέργειες του κατά των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν».

Προέτρεψε επίσης την Τεχεράνη να «εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες ώστε να σταματήσει η καταστροφή και να επιλέξει, αντ' αυτής, την ευημερία για τον λαό της».

Dorothy Shea

Κίνα: «Η χρήση βίας θα οδηγήσει σε καταστροφή - απαιτείται άμεση κατάπαυση πυρός»

Ο Κινέζος Μόνιμος Αντιπρόσωπος κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση κινδυνεύει «να σύρει την περιοχή σε άγνωστη άβυσσο». Καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα, τονίζοντας ότι «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα». Κάλεσε όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες ειρήνης. «Η επικοινωνία είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη», τόνισε.

Fu Cong

Ελλάδα: «Ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση»

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια.

Εξέφρασε την ανησυχία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τόνισε την ανάγκη διατήρησης του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ο κ. Σέκερης προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ή ακόμα χειρότερα μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή επαναλαμβάνοντας επίσης την έκκληση του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ να συσπειρωθεί πίσω από τη διπλωματία που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη.

Χαιρέτισε επίσης τις σημερινές συνομιλίες των Ε3/ΕΕ-Ιράν στη Γενεύη και τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε θετική έκβαση.

Ευάγγελος Σέκερης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.