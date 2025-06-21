Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ εκτιμά πως η χώρα του «έχει ήδη καθυστερήσει κατά τουλάχιστον 2-3 χρόνια» το ενδεχόμενο να αναπτύξει το Ιράν πυρηνική βόμβα

Το Ισραήλ εκτιμά ότι «έχει ήδη καθυστερήσει κατά τουλάχιστον 2-3 χρόνια» το ενδεχόμενο να αναπτύξει το Ιράν πυρηνική βόμβα, ύστερα από μια εβδομάδα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

Το αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων είναι «πολύ σημαντικό», υπογραμμίζει ο Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Το Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, διαψεύδει ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, αλλά υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας.

Επικαλούμενος την αξιολόγηση που έχει κάνει η ισραηλινή ηγεσία, ο Σάαρ δήλωσε πως θεωρεί ότι «έχουμε ήδη καθυστερήσει κατά τουλάχιστον 2-3 χρόνια το ενδεχόμενο (οι Ιρανοί) να αποκτήσουν πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρισκόταν στα πρόθυρα ανάπτυξης πυρηνικής βόμβας, το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου ένα άνευ προηγουμένου μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εναντίον του άσπονδου εχθρού του, πλήττοντας εκατοντάδες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και πυρηνικούς επιστήμονες της χώρας.

«Το γεγονός ότι εξοντώσαμε τους ανθρώπους που είχαν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη όπλων στο πλαίσιο του πυρηνικού προγράμματος, είναι εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογραμμίζει στην πιο πρόσφατη έκθεσή του πως ο ΔΟΑΕ δεν έχει βρει οποιοδήποτε στοιχείο που θα υποδήλωνε πως το Ιράν αναπτύσσει στην παρούσα φάση πυρηνικό όπλο.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή», διαμηνύει ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Διευκρινίζει πως η ισραηλινή κυβέρνηση «δεν έχει ορίσει την αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν «ως στόχο σε αυτόν πόλεμο» και συμπληρώνει: «Τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν το έχουμε κάνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.