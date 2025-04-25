Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα να είναι ο οικοδεσπότης στην τελετή υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρουάντα και στη ΛΔ Κονγκό έπειτα από τη δέσμευσή τους για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του.

Τη «διακήρυξη αρχών» αυτή αναμένεται να υπογράψουν η ομόλογός του της ΛΔ Κονγκό, η Τερέζ Καγικουαμπά Βάγκνερ, και ο ομόλογός του της Ρουάντας, ο Ολιβιέ Ντζουχουνγκιρεχέ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει δημοσιοποιήσει καμιά λεπτομέρεια για τη φύση της συμφωνίας που θα υπογραφτεί.

Μάλλον απρόσμενα, προχθές Τετάρτη, η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και το αντικυβερνητικό κίνημα M23, που διεξάγουν συνομιλίες στο Κατάρ, έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν πως θα «εργαστούν για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, περιοχή με πλούσιο υπέδαφος που γειτονεύει με τη Ρουάντα, μαίνονται αλλεπάλληλες συγκρούσεις εδώ και 30 χρόνια. Όμως η κρίση εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, καθώς το M23, ένοπλο αντικυβερνητικό κίνημα που υποστηρίζει το Κιγκάλι με τον στρατό του, κατέλαβε αχανείς περιοχές, ανάμεσά τους τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου.

Το Κατάρ έκανε την έκπληξη πρόσφατα αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση αυτή. Άρχισαν αυτό τον μήνα διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κινσάσα και στο M23 στη Ντόχα, αλλά μέχρι αυτή την εβδομάδα δεν είχε γίνει τίποτα γνωστό επίσημα για την πορεία τους.

Η ΛΔ Κονγκό επιδίωξε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, προτείνοντας ιδίως να κλειστεί διμερής συμφωνία για την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στους ορυκτούς πόρους της, ιδίως σπάνιες γαίες.

