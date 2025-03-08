Οι ΗΠΑ σε διερευνητικές συνομιλίες με την ΛΔ Κονγκό για τον ορυκτό της πλούτο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αρχίσει διερευνητικές επαφές με τη ΛΔ Κονγκό για το ενδεχόμενο να συναφθεί διμερής συμφωνία που θα έδινε στην Ουάσιγκτον πρόσβαση σε ορυκτά καίριας στρατηγικής σημασίας στη χώρα της Αφρικής, με αντάλλαγμα εκπαίδευση, εξοπλισμό και υποστήριξη για τις ένοπλες δυνάμεις της από αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Financial Times.

Η Κινσάσα προσέγγισε την Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, προτείνοντας τη σύναψη συμφωνίας που θα εκχωρεί δικαιώματα εξόρυξης σπανίων γαιών και μετάλλων στρατηγικής σημασίας σε αμερικανικές εταιρείες με αντάλλαγμα υποστήριξη στην κυβέρνηση του προέδρου Φελίξ Τσισεκεντί, κατά το δημοσίευμα, που επικαλείται μεταξύ άλλων δημοσιευμένα έγγραφα.

Η ΛΔ Κονγκό έχει βρεθεί αντιμέτωπη από την αρχή του χρόνου με προέλαση-αστραπή του αντικυβερνητικού ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζει με χιλιάδες στρατιωτικούς η Ρουάντα, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

