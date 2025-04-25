Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας έκρινε χθες Πέμπτη ότι ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, διαπράττει «εμπορία ανθρώπων» και πρέπει να λογοδοτήσει για τη φυλάκιση μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στη χώρα του από τις ΗΠΑ αφού κατηγορήθηκαν πως ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για εμπορία ανθρώπων (...) Ζήτησε 7 εκατομμύρια δολάρια για να φυλακίσει» τους 252 υπηκόους Βενεζουέλας, «κάνει εμπόριο, βρόμικο εμπόριο», είπε ο Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, κρίνοντας πως «κάποια στιγμή, η διεθνής δικαιοσύνη θα αναλάβει δράση εναντίον του Μπουκέλε για την υπόθεση αυτή».

Επικαλούμενος νόμο του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών», η κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον απέλασε, χωρίς προηγουμένως να περάσουν από δίκες, στην επικράτεια του Σαλβαδόρ 252 υπηκόους Βενεζουέλας, που κατ’ αυτή είναι μέλη της Tren de Aragua, διεθνούς συμμορίας που αρχικά ιδρύθηκε στην πατρίδα τους και πλέον χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ.

Οι σαλβαδοριανές αρχές τους οδήγησαν στη CECOT, γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας που οικοδομήθηκε επί των ημερών του προέδρου Μπουκέλε για να εγκλείονται σε αυτή μέλη συμμοριών.

Το Σαλβαδόρ θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ για τη φυλάκιση μιας πρώτης ομάδας 200 κρατουμένων από τη Βενεζουέλα, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος. «Η τιμή είναι συγκριτικά χαμηλή για τις ΗΠΑ, αλλά σημαντική για εμάς, και θα κάνει το σωφρονιστικό σύστημά μας βιώσιμο», είχε αναφέρει ο αρχηγός του κράτους του Ελ Σαλβαδόρ, χωρίς πάντως να αποκαλύψει το ποσό.

Το Καράκας, με πρώτο τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, απαίτησε την «απελευθέρωση χωρίς όρους» των πολιτών της Βενεζουέλας, κρίνοντας πως η σύλληψη, η φυλάκιση και η μεταγωγή τους στο Σαλβαδόρ χωρίς να περάσουν από καμιά δίκη έγιναν με τρόπο παράνομο.

Οικογένειες πολλών από τους κρατούμενους διαβεβαιώνουν πως οι δικοί τους δεν ανήκαν ποτέ στην Tren de Aragua, προσθέτοντας πως τα τατουάζ που έχουν —κριτήριο που χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές αρχές για να κρίνουν πως είναι μέλη της συμμορίας— δεν σημαίνουν τίποτα.

Η Ρόνα Ρίσκες, συγγραφέας βιβλίου για την Tren de Aragua, θεωρεί επίσης πως τα τατουάζ «δεν είναι τρόπος αναγνώρισης των μελών (της)».

«Η Tren de Aragua δεν έχει τατουάζ που επιτρέπουν να ταυτοποιούνται τα μέλη της», επιμένει.

Πηγή: skai.gr

