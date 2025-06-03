Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε τον Υπουργό του Ναυτικού να μετονομάσει το πετρελαιοφόρο USNS Harvey Milk, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Το πλοίο, που καθελκύστηκε το 2021 και έφερε το όνομα του ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και βετεράνου του Πολεμικού Ναυτικού Χάρβεϊ Μιλκ, ο οποίος, όπως αναφέρει το CNN, είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση από τον στρατό λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού— αναμένεται να μετονομαστεί επίσημα αργότερα μέσα στον Ιούνιο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το νέο όνομα δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό, ωστόσο η χρονική συγκυρία είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο Ιούνιος είναι ο Μήνας

Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι η μετονομασία στρατιωτικού πλοίου είναι σπάνια και δεν έχει ξαναγίνει με εντολή υπουργού Άμυνας τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία φορά που μετονομάστηκε πλοίο ήταν το 2023, μετά από σύσταση επιτροπής του Κογκρέσου για την αναθεώρηση στρατιωτικών ονομάτων. Κατόπιν αυτής της μελέτης, το Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε να μετονομάσει το καταδρομικό USS Chancellorsville και το ερευνητικό πλοίο USNS Maury.

Το USNS Harvey Milk είναι μέρος της κλάσης δεξαμενόπλοιων «John Lewis», τα οποία φέρουν τα ονόματα ηγετικών μορφών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Άλλα πλοία της ίδιας κλάσης είναι τα USNS Earl Warren, USNS Robert F. Kennedy, USNS Lucy Stone και USNS Sojourner Truth.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια του Πιτ Χεγκσέθ να επαναφέρει την «κουλτούρα πολεμιστή» στις ένοπλες δυνάμεις – μια στρατηγική που εφαρμόζει κυρίως με την κατάργηση προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI) σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και με την προσπάθεια για την επαναφορά στρατιωτικών βάσεων στα αρχικά τους ονόματα.



