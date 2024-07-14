Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο την απόφαση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος να σταματήσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας την «έλλειψη σοβαρότητας» και τις «σφαγές» του Ισραήλ.

«Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια σειράς συνδιαλέξεων τους μεσολαβητές και περιφερειακούς παράγοντες για την απόφαση της Χαμάς να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις, εξαιτίας της έλλειψης σοβαρότητας της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) και των σφαγών με θύματα άοπλους αμάχους» τόνισε.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες βομβαρδισμούς για να εξοντώσει δυο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του στρατιωτικού της βραχίονα, ενώ η Χαμάς κατήγγειλε πως διαπράχθηκαν σφαγές 100 και πλέον αμάχων σε δυο καταυλισμούς εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυο ηγέτες είναι ο Μοχάμεντ Ντέιφ και ο Ράφα Σαλάμα, αντίστοιχα ο επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και ο επικεφαλής του στη Χαν Γιούνις, που παρουσιάζονται από τον ισραηλινό στρατό ως «εγκέφαλοι της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου», της άνευ προηγουμένου εφόδου στο νότιο Ισραήλ που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος διανύει τον δέκατο μήνα του, ή αλλιώς τη 282η ημέρα του.

«Δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα πως εξαλείφθηκαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος» ανέφερε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Τις τελευταίες εβδομάδες, εντοπίζουμε ξεκάθαρες αδυναμίες στη Χαμάς», πρόσθεσε και διαβεβαίωσε πως οι χθεσινές επιχειρήσεις θα έχουν «συμβολή» σε αυτές και «σε κάθε περίπτωση, θα εξαλείψουμε όλη την ηγεσία της Χαμάς».

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μαγάζι, τομέα που είχε οριστεί από το ίδιο το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων ήταν «γυναίκες και παιδιά», και να τραυματιστούν άλλοι 300. Νωρίτερα, έκανε χθες λόγο για 71 νεκρούς.

Από τη δική του πλευρά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως βομβαρδίστηκε «περιφραγμένος» χώρος που «διαχειριζόταν η Χαμάς» και όπου «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήταν παρόντες μόνο τρομοκράτες της Χαμάς και κανένας άμαχος», διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα θύματα ήταν τρομοκράτες».

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αντέτεινε πως οι ανακοινώσεις αυτές μοναδικό σκοπό έχουν να αποκρυφτεί «το εύρος της φρικιαστικής σφαγής».

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι αυτός που ανακοίνωσε με ηχητικό μήνυμα της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου την επιχείρηση «Κατακλυσμός του Αλ Ακσά» και, πριν από τον χθεσινό βομβαρδισμό, επιβίωσε παρά τις έξι γνωστές προσπάθειες του Ισραήλ να εξοντωθεί.

«Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς θα επιτρέψει να προχωρήσουμε προς την επίτευξη όλων των στόχων μας», είπε χθες ο κ. Νετανιάχου. «Θα αυτό θα στείλει μήνυμα αποτροπής σε όλους τους ενδιάμεσους του Ιράν και στο ίδιο το Ιράν».

Στον καταυλισμό αλ Μαγάζι, κοντά στη Χαν Γιούνις, ο ισραηλινός βομβαρδισμός, από τους πλέον πολύνεκρους από την έναρξη του πολέμου, άφησε πίσω πελώριο κρατήρα, συντρίμμια, ισοπεδωμένες σκηνές και εκτοπισμένους που έψαχναν θύματα.

Ο Μαχμούντ Σαχίν αφηγήθηκε κλαίγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως υπήρχαν «ακρωτηριασμένοι παντού, ήταν αδιανόητη σκηνή».

Σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), στον τομέα του καταυλισμού Αλ Μαγάζι, στη Χαν Γιούνις και νοτιότερα, προς τη Ράφα, βρίσκονται περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι.

«Η δήλωση πως οι κάτοικοι της Γάζας μπορούν να μετακινηθούν σε ‘ασφαλείς’ ή ‘ανθρωπιστικές’ ζώνες είναι ψευδής», τόνισε μέσω X ο γενικός επίτροπος του UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί. Στη Γάζα «καμιά τοποθεσία δεν είναι ασφαλής. Κανένας δεν είναι ασφαλής», επέμεινε.

Ο δεύτερος χθεσινός βομβαρδισμός είχε στόχο τζαμί στον καταυλισμό προσφύγων ας Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας και η παλαιστινιακή πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 116 εκτιμάται πως παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, πλην όμως 42 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που συνεχίζει να διεξάγει έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.443 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει εξάλλου να δρα στην πόλη της Γάζας, όπου βρέθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή πάνω από εκατό πτώματα στους τομείς όπου εκτυλίχθηκαν άγριες μάχες, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει καταστροφική στον πολιορκημένο και ερειπωμένο θύλακο, με 14.000 Γαζαίους να είναι αναγκασμένοι να μοιράζονται 25 τουαλέτες στη Ντέιρ αλ Μπάλα, όπως κατήγγειλε χθες η UNRWA.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες για να συναφθεί κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ συνεχίζονται.

Ωστόσο ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου πως προσπαθεί να αποτρέψει κάθε συμφωνία, αποδίδοντας σε αυτό τις «ειδεχθείς σφαγές που διαπράχθηκαν από τον στρατό κατοχής».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «σοκ» και «θλίψη» για τους θανάτους αμάχους που υπογραμμίζουν ότι «ουδεμία τοποθεσία είναι ασφαλής στη Γάζα», καλώντας να τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό επίπεδο.

Από την πλευρά του ο Τζουζέπ Μπορέλ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, κάλεσε να διενεργηθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς που ενδέχεται να αποτελούσαν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας μέσω X πως «οι σκοποί δεν δικαιολογούν όλα τα μέσα».

Μόλις προχθές Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωνε από την Ουάσιγκτον ότι το «πλαίσιο» για τη σύναψη συμφωνίας «έχει γίνει αποδεκτό» τόσο από το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς. «Υπάρχουν ακόμη χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν», πάντως η «τάση είναι θετική», πρόσθεσε ο Δημοκρατικός.

Χθες βράδυ, χιλιάδες ισραηλινοί διαδήλωσαν, για ακόμη μια φορά, στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, κοντά στα γραφεία του πρωθυπουργού Νετανιάχου, για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι. Πολλοί από αυτούς εξέφραζαν την ανησυχία τους πως οι βομβαρδισμοί με στόχο τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς θα την παρεμποδίσει, με κάποιους να κατηγορούν τον επικεφαλής της κυβέρνησης πως «σαμποτάρει» τις διαπραγματεύσεις.

Σε άλλα μέτωπα, στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις στρατιώτες σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό ο οποίος σκότωσε δυο αμάχους στον νότιο Λίβανο.

Και στη Συρία, ισραηλινός βομβαρδισμός στην περιοχή της Δαμασκού και των περιχώρων της τα μεσάνυχτα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

