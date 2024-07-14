Μετά την επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ η Μόσχα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «αποτιμήσουν» τις «πολιτικές τους που υποκινούν σε μίσος κατά πολιτικών αντιπάλων, χωρών και λαών», εκμεταλλευόμενη την απόπειρα κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου για να καταγγείλει την αμερικανική στήριξη στο Κίεβο.

Απευθυνόμενη «σε αυτούς στις ΗΠΑ που ψηφίζουν υπέρ της παροχής όπλων στον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κατήγγειλε την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο, το οποίο κατηγόρησε ότι εξυφαίνει «απόπειρες κατά του Ρώσου προέδρου».

Εξάλλου εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ, αντί να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, «θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιήσουν καλύτερα αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την αμερικανική αστυνομία και άλλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου και της τάξης στις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

