Επιδρομή IDF στη Χαν Γιουνίς: Στους 90 οι νεκροί- Άγνωστη η τύχη στελεχών Χαμάς

O IDF δημοσίευσε την ακριβή τοποθεσία στον καταυλισμό του Αλ Μαουάσι, δυτικά του Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας η οποία και χτυπήθηκε από το Ισραήλ στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο τον διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ.

Όπως αποτυπώνεται από τη σχετική φωτογραφία από το πριν και το μετά, επρόκειτο για μια πολύ καλά περιφραγμένη ιδιοκτησία με ένα μεγάλο κτίσμα στη μέση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο Ντέιφ αλλά και ο Ράφα Σαλάμα, ο διοικητής της Ταξιαρχίας που ήταν επίσης στόχος, σκοτώθηκαν.

Η Χαμάς διαψεύδει ενώ το Ισραήλ εκφράζει αισιοδοξία πως η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

Ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ δεν σκοτώθηκε από την ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο αναπληρωτής ηγέτης της οργάνωσης Χαλίλ Αλ Χάγια ,μιλώντας στο Al Jazeera.

«Λέμε στον Νετανιάχου ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ σας ακούει αυτή τη στιγμή και χλευάζει τα ψέματά σας», είπε ο Αλ Χάγια.

Tην ίδια ώρα η WSJ επισημαίνει πως μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών υπάρχουν σωματοφύλακες του Ντέιφ.

Nετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι δεν υπάρχει «καμία βεβαιότητα» για το αν ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Μοχάμαντ Ντέιφ, και ο αναπληρωτής του σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας. Δεσμεύτηκε όμως ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ μέχρι τέλους.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα μια επίθεση στη Γάζα επιχειρώντας να εξοντώσει τον Μοχάμεντ Ντέιφ και τον αναπληρωτή του Ράφα Σαλάμα. Δεν είναι βέβαιο ότι εξοντώθηκε ο ένας ή ο άλλος», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Είτε έτσι, είτε αλλιώς, θα φτάσουμε σε όλη την ηγεσία της Χαμάς», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί μια συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων θα βελτιωθούν εάν αυξηθεί η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς.

Αμπάς

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς υποστήριξε απόψε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ωστόσο ταυτόχρονα επέρριψε ευθύνες και στη Χαμάς για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την αυξανόμενη ένταση μεταξή της Φάταχ του Αμπάς και της ισλαμιστικής Χαμάς, η οποία με τη σειρά της κατηγορεί τον Παλαιστίνιο πρόεδρο ότι τάσσεται με το μέρος του Ισραήλ.

«Η παλαιστινιακή προεδρία καταδικάζει τη σφαγή και θεωρεί υπεύθυνη την ισραηλινή κυβέρνηση, όπως και τις ΗΠΑ που παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη στην κατοχική (δύναμη) και τα εγκλήματά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση ου εξέδωσε το γραφείο του Αμπάς.

Όμως ο Αμπάς, ο οποίος διατηρεί περιορισμένες εξουσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επέρριψε ορισμένες ευθύνες και στη Χαμάς, από την επίθεση της οποίας στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτήθηκε ο πόλεμος στη Γάζα. «Η προεδρία βλέπει ότι αποφεύγοντας την εθνική ενότητα και χορηγώντας προσχήματα στο κατοχικό κράτος, το κίνημα της Χαμάς φέρει νομική, ηθική και πολιτική ευθύνη για τη συνέχιση του ισραηλινού πολέμου γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Σάμι Άμπου Ζούχρι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η ανακοίνωση του Αμπάς σημαίνει πως η Παλαιστινιακή Αρχή «επέλεξε να βρίσκεται στο ίδιο χαράκωμα με την κατοχή». «Μια τέτοια στάση δεν θα καταφέρει να εκβιάσει την αντίσταση ή να την πιέσει», πρόσθεσε.

Ένα άλλο στέλεχος της Χαμάς, ο Μπάσεμ Ναΐμ, ο οποίος συμμετείχε σε παλαιότερες συνομιλίες για τη συμφιλίωση με τη Φάταχ, είπε ότι ευθύνεται ο Αμπάς για την αποτυχία τους. Τα σχόλια του Αμπάς τον καθιστούν «εταίρο του σιωνιστικού εχθρού και των εγκλημάτων του όχι μόνο στη Γάζα αλλά και σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη», είπε ο Ναΐμ.

Ενενήντα νεκροί

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι 90 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αλ Μαουάσι, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν καταλάβαινα πού βρισκόμουν ή τι συνέβαινε», είπε ο Σεΐχ Γιούσεφ, κάτοικος της Πόλης της Γάζας που πλέον ζει εκτοπισμένος στο Αλ Μαουάσι.

«Έφυγα από τη σκηνή μου και έριξα μια ματιά τριγύρω. Όλες οι σκηνές είχαν πέσει, ανθρώπινα μέλη, πτώματα παντού, ηλικιωμένες γυναίκες στο έδαφος, μικρά παιδιά έγιναν κομμάτια», περιέγραψε στο πρακτορείο Reuters.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο καταγγέλλει την «αποτρόπαιη σφαγή εκ μέρους του κατακτητή» (σ.σ. του Ισραήλ) σημειώνοντας ότι οι νεκροί είναι 90 και οι τραυματίες 300.

«Τα μισά από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε η Χαμάς.

Στόχος και ο Σαλάμα

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκτός του Ντέιφ στόχος ήταν επίσης ο Ράφα Σαλάμα, ο διοικητής της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς.

Οι δυο τους, λέει το Ισραήλ, ήταν οι εγκέφαλοι της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Ο Ντέιφ έχει επιβιώσει από επτά απόπειρες του Ισραήλ να τον σκοτώσει –η πιο πρόσφατη το 2021– και, εδώ και δεκαετίες, το όνομά του είναι πρώτο στη λίστα των καταζητούμενων από τις ισραηλινές αρχές.

Θεωρείται υπεύθυνος για τον θάνατο δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

ΑΠΕ- SKAI.GR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.