Ντόναλτ Τραμπ: Η πρώτη εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Βίντεο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από την απόπειρα δολοφονίας του, δημοσιεύθηκε στο Χ.
Σύμφωνα με βίντεο που παρουσίασε το MSNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Νιου Τζέρσει.
NEW VIDEO: Former President Trump getting off the plane after an assassination attempt on him pic.twitter.com/Yj6dvZXF4M— MSNBC (@MSNBC) July 14, 2024
