Η πρώτη εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του - Βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να κατεβαίνει από το αεροπλάνο στο Νιου Τζέρσει 

Ντόναλτ Τραμπ: Η πρώτη εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Βίντεο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από την απόπειρα δολοφονίας του, δημοσιεύθηκε στο Χ.

Σύμφωνα με βίντεο που παρουσίασε το MSNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Νιου Τζέρσει. 

