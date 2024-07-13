Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Χαν Γιουνίς, στη Γάζα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Η επίθεση χτύπησε καταυλισμό εκτοπισμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71 και οι τραυματίες τουλάχιστον 289.

Σύμφωνα με τον IDF, στόχος της αεροπορικής επιδρομής του Ισραηλινού Στρατού στη νότια Λωρίδα της Γάζας ήταν ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, και ο Ραφάα Σαλαμέχ, διοικητής της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Σαλαμέχ είναι νεκρός και ο Ντεΐφ βαριά τραυματισμένος.

Οι δύο βρίσκονταν σε ένα χαμηλό κτίριο μεταξύ της περιοχής αλ Μαουάσι και της Χαν Γιουνίς, αλλά όχι στον καταυλισμό, σύμφωνα με τον IDF.

Ο Ντεΐφ θεωρείται από τους ισραηλινούς ο εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου κατά την οποία ένοπλοι Παλαιστίνιοι εισέβαλαν σε ισραηλινά εδάφη.

Μία ημέρα αργότερα ξεκίνησε η ισραηλινή αντεπίθεση, με συνεχείς βομβαρδισμούς και ολικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και συμπλοκές στη Δυτική Όχθη και στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η αναφορά του ισραηλινού ραδιοφώνου πως στόχος ήταν ο Ντεΐφ ήταν μια «ανοησία».

Ο Ντέιφ έχει επιζήσει επτά αποπειρών δολοφονίας του από το Ισραήλ, η τελευταία από τις οποίες είχε γίνει το 2021.

Αξιωματούχοι της Χαμάς ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν άμαχοι και ότι η επίθεση συνιστά μια οξεία κλιμάκωση, που δείχνει ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Μετά την αεροπορική επιδρομή με στόχο τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ βρίσκεται σε σύσκεψη με τον αρχηγό του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγο Χέρτσι Χαλεβί και τον αρχηγό του Shin Bet, Ronen Bar.

Χαμάς: Ψευδή όσα λέει ο IDF

Ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι είχε στόχο ηγέτες της Χαμάς είναι ψευδής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθέτησε Παλαιστίνιους ηγέτες, με τον ισχυρισμό αυτό, να διαψεύδεται αργότερα» ανακοίνωσε η Χαμάς.

