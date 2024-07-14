Απόπειρα κατά Τραμπ: Δίνουν και παίρνουν οι θεωρίες συνωμοσίας στα social media

Σε χρόνο ρεκόρ γέμισαν τα social media από θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ισχυρισμούς μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Στο X, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα κέντρισαν το ενδιαφέρον των χρηστών λίγα λεπτά αμέσως μετά το περιστατικό.

Ενώ το βίντεο με τους πυροβολισμούς έκανε το γύρο της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας γρήγορα εκατομμύρια προβολές, η λέξη «staged» («σκηνοθετημένο») έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές θέμα αμέσως μετά το Trump, με πάνω από 228.000 δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα να χρησιμοποιούν τη λέξη.

Σε μόλις μία ώρα, πολυάριθμες αναρτήσεις στο X που ισχυρίζονταν ότι ο πυροβολισμός ήταν σκηνοθετημένος προβλήθηκαν εκατομμύρια φορές.

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ο πυροβολισμός ήταν σκηνοθετημένος - ο Τραμπ τραυματίστηκε και ένας θεατής σκοτώθηκε, ενώ ένας άλλος τραυματίστηκε.

Παρόμοιες αναρτήσεις εμφανίστηκαν στο Instagram και στα Threads του Meta, αλλά με πολύ μικρότερη απήχηση.

Το «Antifa» έγινε επίσης κορυφαία τάση στο X μετά από αναρτήσεις που έδειχναν εσφαλμένα έναν άνδρα να είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας.

Οι ψευδείς αναρτήσεις κατηγόρησαν έναν «εξέχοντα ακτιβιστή του Antifa», τον Mark Violets και μάλιστα ανέφεραν αναληθώς ότι το όνομα προήλθε από το αστυνομικό τμήμα του Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Οι αναρτήσεις κοινοποιήθηκαν από επαληθευμένους λογαριασμούς στο X. Ένας δημοφιλής επαληθευμένος λογαριασμός, η Wall Street Silver, η οποία είναι γνωστό ότι παραπληροφορεί, δημοσίευσε τον ισχυρισμό σε 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους και αργότερα τον διέγραψε χωρίς εξήγηση. Οι λογαριασμοί ρωσικής προπαγάνδας, τα κανάλια MAGA και Proud Boy στο Telegram διέδωσαν επίσης τον ισχυρισμό.

Στην πραγματικότητα το πρόσωπο αυτό είναι ο Μάρκο Βιόλι, ένας Ιταλός Youtubber που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο λογαριασμός του γέμισε με μηνύματα που τον κατηγορούσαν για την απόπειρα δολοφονίας. Ο Βιόλι στη συνέχεια έκανε τον λογαριασμό του ιδιωτικό και έγραψε στο Instagram ότι επρόκειτο για fake news και ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Επιπλέον, λογαριασμοί στο X με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς γνωστούς για το μοίρασμα ψευδούς περιεχομένου του QAnon πήραν εκατομμύρια προβολές ανεβάζοντας ονόματα υψηλόβαθμων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών που όπως είπαν «πιθανώς συνέπραξαν» με τη CIA για να γίνει το περιστατικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν καμία πτυχή του ισχυρισμού.

Πηγή: NBC News

Πηγή: skai.gr

