Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance), ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο που εξερευνά τη θρησκευτική του πίστη και τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό ως ενήλικας.

Το βιβλίο με τίτλο "Communion: Finding My Way Back to Faith" θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins, μέσω του imprint Harper, όπως ανακοίνωσε το Associated Press. Ο ίδιος εκδοτικός οίκος είχε κυκλοφορήσει και το "Hillbilly Elegy", το επιτυχημένο απομνημόνευμα του 2016, που έκανε τον Βανς γνωστό σε εθνικό επίπεδο.

«Η ιστορία του πώς ξαναβρήκα την πίστη μου, φυσικά, ξεκίνησε επειδή την είχα χάσει», ανέφερε ο Βανς σε δήλωσή του. «Το ερώτημα που με απασχολεί είναι γιατί απομακρύνθηκα εξαρχής — γιατί η χριστιανική πίστη της παιδικής μου ηλικίας δεν ρίζωσε πραγματικά μέσα μου».

Η ανακοίνωση αναμένεται να εντείνει τις εικασίες ότι ο Βανς ίσως διεκδικήσει την προεδρία το 2028, αν και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν επικεντρώνεται προς το παρόν σε μια τέτοια προοπτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η έκδοση βιβλίων αποτελεί ενίοτε ένα βήμα για υποψήφιους προέδρους ώστε να ενισχύσουν το δημόσιο προφίλ τους και να διαμορφώσουν το πολιτικό τους μήνυμα. Ήδη, πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών, όπως οι Andy Beshear, Josh Shapiro, Gavin Newsom και η Kamala Harris, έχουν εκδώσει ή σχεδιάζουν να εκδώσουν βιβλία.

Το "Communion" των 304 σελίδων, γράφτηκε από τον ίδιο τον Βανς, ο οποίος εργαζόταν πάνω σε αυτό κατά διαστήματα από το 2019. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από την πολιτική του πορεία. Αν και αρκετοί αντιπρόεδροι, από τον Walter Mondale έως τον Mike Pence, έχουν γράψει βιβλία, ο Βανς είναι από τους λίγους που το κάνουν ενώ βρίσκονται εν ενεργεία.

Ο Βανς έχει δηλώσει ότι πέρασε από τον χριστιανισμό στον αθεϊσμό και τελικά στον Καθολικισμό, στον οποίο προσχώρησε το 2019, βρίσκοντας, όπως λέει, ένα αίσθημα σκοπού που δεν του πρόσφεραν ούτε οι σπουδές του στο Yale University ούτε η καριέρα του στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Το "Hillbilly Elegy" γνώρισε μεγάλη επιτυχία και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το 2016, όταν πολλοί το διάβασαν για να κατανοήσουν την εκλογική του βάση. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2020 από τον Ron Howard, με πρωταγωνιστές τις Glenn Close και Amy Adams.

Αρχικά επικριτικός απέναντι στον Τραμπ, ο Βανς εξελίχθηκε σε στενό του σύμμαχο. Εξελέγη γερουσιαστής του Οχάιο το 2022 και δύο χρόνια αργότερα επιλέχθηκε ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του. Η ανακοίνωση για το βιβλίο ήρθε μία ημέρα μετά την είδηση ότι η σύζυγός του, Ούσα Βανς (Usha Vance), ξεκίνησε podcast με τίτλο "Storytime with the Second Lady", με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά.

Το ζευγάρι έχει τρία μικρά παιδιά, ενώ η Ούσα Βανς είναι έγκυος στο τέταρτο, ένα αγόρι που αναμένεται να γεννηθεί στα τέλη Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.