Ο Τζέι Ντι Βανς προηγείται σε ανεπίσημη δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς (J.D. Vance), αποτελεί την κορυφαία επιλογή της CPAC για τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανεπίσημης ψηφοφορίας που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο.

Περίπου το 53% των συμμετεχόντων που ψήφισαν στη φετινή διοργάνωση της CPAC επέλεξαν τον Βανς. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήρθε δεύτερος με 35%. Η CPAC αποτελεί μια σημαντική συνάντηση Ρεπουμπλικανών νομοθετών, ακτιβιστών και επίδοξων προεδρικών υποψηφίων.

Η CPAC, που φέτος πραγματοποιείται στο Γκρέιπβαϊν του Τέξας, προσελκύει κυρίως την πιο συντηρητική πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η ετήσια ανεπίσημη δημοσκόπησή της δεν θεωρείται απαραίτητα αξιόπιστος δείκτης για τον τελικό υποψήφιο.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση προσφέρει μια εικόνα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δυναμική μεταξύ των βασικών υποστηρικτών του κινήματος "Make America Great Again" του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, που διανύει τη δεύτερη θητεία του, δεν έχει δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028.

Πηγή: skai.gr

