Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε την Τρίτη ως «εντελώς αβάσιμες» τις αναφορές ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους κατά της Τουρκίας και πρότεινε κοινή διερεύνηση του ζητήματος, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο Αραγτσί προειδοποίησε για αυτό που χαρακτήρισε παραπλανητικές ενέργειες από εχθρούς «false-flag operations by enemies» και δήλωσε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για κοινή τεχνική συνεργασία ώστε να εξεταστεί κάθε πιθανός ισχυρισμός», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι δυνάμεις του NATO αναχαίτισαν νέο πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, το τέταρτο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία παίζει μεσολαβητικό ρόλο, μαζί με άλλες περιφερειακές χώρες, μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

