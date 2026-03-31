Ο Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett) δήλωσε την Τρίτη, 31/3 ότι δεν έχει μιλήσει με τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates), από τότε που αποκαλύφθηκε η υπόθεση με τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein).

«Δεν έχω μιλήσει καθόλου μαζί του από τότε που αποκαλύφθηκε όλη αυτή η υπόθεση», είπε ο Μπάφετ σε δημοσιογράφο του CNBC. «Δεν θέλω να βρεθώ σε θέση όπου γνωρίζω πράγματα... ώστε να κληθώ ως μάρτυρας», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν παραμένει καλός φίλος με τον Γκέιτς, ο Μπάφετ μίλησε με θερμά λόγια για τη μακρόχρονη φιλία τους, ωστόσο, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν έχει νόημα να υπάρχει πολλή επικοινωνία και δεν θέλω να καταθέσω ενόρκως».

Ο Μπάφετ μίλησε εκτενώς για τον διαβόητο σεξουαλικό παραβάτη Έπσταϊν, του οποίου οι σχέσεις με τον Γκέιτς και άλλα υψηλόβαθμα πρόσωπα έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς λεπτομέρειες των επαφών τους έρχονται στο φως μέσα από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν».

«Μου φαίνεται απίστευτο ότι κάποιος μπορούσε να είναι τόσο επιτυχημένος ως απατεώνας», είπε ο Μπάφετ. «Στους άνδρες αρέσει το σεξ... και σε μερικούς δεν αρέσει να πληρώνουν φόρους, και εκείνος κατάλαβε τις αδυναμίες τους», πρόσθεσε. «Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας όλων των εποχών, είχε έναν τρόπο να ξεγελά τους πάντες».

Τόνισε επίσης ότι ο Γκέιτς θα μπορούσε να τον είχε καλέσει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Έπσταϊν, αλλά ευτυχώς δεν το έκανε.

«Τον ευχαριστώ που δεν με έμπλεξε, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που συνέβη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

