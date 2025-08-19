Λογαριασμός
Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους νομικούς του να ερευνήσουν τα μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας αιχμές κατά του Σμιθσόνιαν για αρνητική εικόνα της Αμερικής

Ντόναλντ Τραμπ ομιλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους του να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, όπως επιχείρησε να κάνει και σε κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ μουσεία Ουάσινγκτον
