Bloomberg: Τηλεφώνημα Τραμπ σε Όρμπαν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε τη Δευτέρα στον Βίκτορ Όρμπαν, έπειτα από τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να συζητήσει με τον Ούγγρο πρωθυπουργό γιατί μπλοκάρει τις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η κλήση προέκυψε από τις συζητήσεις του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο για να εξετάσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάποιο σημείο, οι Ευρωπαίοι ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στον Όρμπαν ώστε να πιέσει τον εθνικιστή ηγέτη να άρει την αντίθεσή του στην προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ουκρανία επιδιώκει να ενταχθεί στην EE στο πλαίσιο ενός πακέτου εγγυήσεων ασφαλείας, το οποίο στοχεύει να αποτρέψει περαιτέρω τις εδαφικές βλέψεις της Ρωσίας εάν εφαρμοστεί ανακωχή για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Κατά τη συνομιλία με τον Τραμπ, η Ουγγαρία εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ζελένσκι. Μετά τις συζητήσεις της Δευτέρας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιδιώκει μια συνάντηση κορυφής σε επίπεδο ηγετών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, την οποία θα ακολουθήσει τριμερής σύνοδο στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής παραμένουν ακόμη ασαφείς.

Ο Τραμπ έκανε δύο τηλεφωνικές κλήσεις: μία στον Πούτιν και, όπως αποκαλύπτεται για πρώτη φορά τώρα, μία στον Όρμπαν, η οποία ακολούθησε μια επιπλέον, έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν επιβεβαίωσε την επικοινωνία, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αρνήθηκε την Τρίτη να διευκρινίσει εάν η Βουδαπέστη είναι μεταξύ των πόλεων που εξετάζονται για τη σύνοδο Πούτιν - Ζελένσκι. Πολλές τοποθεσίες παραμένουν στο τραπέζι.

Ο ίδιος ο Όρμπαν, ωστόσο, ανάρτησε την Τρίτη στο Facebook μήνυμα που δείχνει πως άκουσε το αίτημα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά δεν προτίθεται να υποχωρήσει: «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει καμία εγγύηση ασφάλειας. Επομένως, η σύνδεση της ένταξης με εγγυήσεις ασφαλείας είναι περιττή και επικίνδυνη», έγραψε.





Πηγή: skai.gr

