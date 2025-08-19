Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς οι σύμμαχοι του Κιέβου σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και να εμπλακούν στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, όσο εκείνη διατηρεί στραμμένο το βλέμμα της στην Ουκρανία. Όμως οι λεπτομέρειες παραμένουν θολές, με τη Μόσχα να τροφοδοτεί περαιτέρω την αβεβαιότητα - από το αν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι μέχρι το κρισιμότερο ερώτημα που αφορά στη μορφή των εγγυήσεων ασφαλείας.

Σε αυτό το κλίμα, μια σειρά από διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνεδρίασε σήμερα διαδικτυακά η Συμμαχία των Προθύμων, όπου συζητήθηκε η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να βοηθήσει τη συμμαχία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αεροπορική υποστήριξη, αλλά απέρριψε κατηγορηματικά την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν σύμφωνος με την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των προτεινόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, υπό τον όρο ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι οι χερσαίες δυνάμεις δεν θα είναι οργανωμένες από τη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Ωστόσο, η Μόσχα έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτή την ιδέα σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας δήλωσης του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα, που χαρακτήρισε οποιαδήποτε τέτοια ευρωπαϊκή ανάπτυξη από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ «προφανώς ανεφάρμοστη».

Παράλληλα, και η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβη σε μια έμμεση διάψευση της πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ. «Επαναλαμβάνουμε τη διαχρονική μας θέση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο που να περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, καθώς κάτι τέτοιο εγκυμονεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες» διαμήνυσε την Τρίτη.

Ένα άλλο μείζον ζήτημα που θα καθορίσει την έκβαση του πολέμου είναι οι εδαφικές διευθετήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει μέρος αυτού που το Κίεβο θεωρεί κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς βρίσκεται ήδη στα χέρια των Ρώσων. Η Ουκρανία, πρόσθεσε, «θα πάρει πολύ έδαφος» με την ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω.

Το Κίεβο γνωρίζει ότι οδυνηρές εδαφικές παραχωρήσεις είναι σχεδόν βέβαιες, ωστόσο ο Ουκρανός αξιωματούχος Γιούρι Σακ επιμένει ότι το ζήτημα δεν είναι νομική αναγνώριση.

Έτσι, εγγυήσεις ασφαλείας και το εδαφικό είναι ένα περίπλοκο πλέγμα ζητημάτων που μένει να ξεκαθαριστεί για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Τραμπ, έστω και καθυστερημένα, αναγνώρισε ότι δεν είναι απλό. Πιστεύει ότι η προσωπική του εμπλοκή μπορεί να το λύσει. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από αυτό.

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα επόμενα βήματα

Το κλίμα αποτύπωσε και η σημερινή ενημέρωση Τύπου από τον λΛυκό Οίκο. Η Καρολάιν Λέβιτ αρνήθηκε εκ νέου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Πολλές από τις ερωτήσεις στην ενημέρωση Τύπου επικεντρώθηκαν στη σύγχυση γύρω από τις συναντήσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του είχαν υποσχεθεί ότι θα ακολουθήσουν.

Καταρχάς, η Λέβιτ δεν παρείχε συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι ακριβώς κάνει τον Λευκό Οίκο να πιστεύει ότι μια συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι είναι εφικτή, αν και το επανέλαβε πολλές φορές.

Παραμένει επίσης ασαφές ποιος θα είναι ο ρόλος του ίδιου του Τραμπ. Η τρέχουσα θέση του Λευκού Οίκου είναι ότι μια διμερής συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε επακόλουθη τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την έλλειψη σαφήνειας στη «λεπτή» φύση των λεπτομερειών και των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο παρασκήνιο.

Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένα δεδομένα για το πού, πότε και σε ποια μορφή θα πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις, δύσκολα μπορεί η διεθνής κοινότητα να φανταστεί ότι η ειρήνη στην Ουκρανία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής

Για πολλούς, οι συζητήσεις περί εγγυήσεων ασφαλείας, αμερικανικής αεροπορικής ή λογιστικής υποστήριξης και πιθανών αποστολών του ΝΑΤΟ παραμένουν πρόωρες, έως ότου αυτά τα πρώτα βήματα γίνουν πιο απτά.



