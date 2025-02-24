Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Μακρόν στον Λευκό Οίκο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συμμετοχή τους νωρίτερα στη συνεδρίαση της G7.

Όπως έχει γίνει κάτι σαν παράδοση, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μια μακρά χειραψία, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

