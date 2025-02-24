Τριντό: Διαβεβαιώνει ότι ο Καναδάς θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι να κερδίσει τον πόλεμο

Ο Καναδάς θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία «μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, μέχρι να κερδίσει η Ουκρανία», τόνισε σήμερα σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

«Ευελπιστώ ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει άλλον έναν χρόνο», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με άλλους ηγέτες κρατών στο Κίεβο, σε σύνοδο κορυφής με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

