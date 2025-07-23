Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από το Παλάου, ένα μικρό κράτος στον Ειρηνικό ωκεανό, που έχει περίπου 18.000 κατοίκους να δεχτεί μετανάστες, αιτούντες άσυλο, από τις ΗΠΑ.

Το Παλάου εξετάζει σχέδιο συμφωνίας για την επανεγκατάσταση «υπηκόων τρίτων χωρών» από τις ΗΠΑ, οι οποίοι «ενδέχεται να ζητούν προστασία και να μην επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους», αναφέρει ο Guardian.

Ωστόσο, στο σχέδιο συμφωνίας δεν αναφέρεται πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο Παλάου και τι αντάλλαγμα θα λάβει για αυτό η χώρα.

«Και τα δύο μέρη θα λαμβάνουν υπόψη ... τα αιτήματα των υπηκόων τρίτων χωρών για άσυλο και προστασία», αναφέρει το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο είδε ο Guardian. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα μεταφέρει ασυνόδευτους ανηλίκους, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία», σημειώνεται σε αυτό.

Με επιστολή του, ο πρόεδρος του Παλάου Surangel Whipps Jr, καθιστά σαφές ότι η πρόταση απέχει πολύ από το να είναι οριστική και ακόμα βρίσκονται σε συζητήσεις.

Αναφέρει επίσης ότι το Παλάου θα έχει «πλήρη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα δεχθεί ή όχι οποιοδήποτε άτομο».

Το αίτημα των ΗΠΑ στο Παλάου είναι η τελευταία δημόσια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απομακρύνει μετανάστες από τα σύνορα.

Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο άνοιξε τον δρόμο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να απομακρύνει μετανάστες και να τους μεταφέρει σε χώρες από τις οποίες δεν κατάγονται. Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει τη μεταφορά μεταναστών μεταξύ άλλων στο Νότιο Σουδάν και το Εσουατίνι, χώρα της νότιας Αφρικής.

Σημειώνεται πως σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, το Παλάου δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, μια διεθνή συνθήκη που υποχρεώνει τις χώρες να προστατεύουν τους εκδιωγμένους και η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στη χώρα καταφυγής.

Επισημαίνοντας αυτό, το σχέδιο συμφωνίας αναφέρει ότι το Παλάου θα ενεργεί «σύμφωνα με το σύνταγμά του» και τις «βασικές ανθρωπιστικές αρχές του».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.