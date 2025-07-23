Ο γιος ενός Βρετανικού ζευγαριού που κρατείται από τους Ταλιμπάν εδώ και πέντε μήνες στο Αφγανιστάν, εξέφρασε φόβους πως οι γονείς του μπορεί να πεθάνουν στη φυλακή λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας τους.

Ο Πίτερ Ρέινολντς, 80 ετών, και η σύζυγός του Μπάρμπι, 76, συνελήφθησαν την 1η Φεβρουαρίου ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους στην επαρχία Μπαμιγιάν, στο κέντρο του Αφγανιστάν. Οι λόγοι για τη σύλληψή τους παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Ο γιος τους, Τζόναθαν Ρέινολντς, δήλωσε στο BBC ότι η υγεία τους έχει καταρρεύσει: ο πατέρας του εμφανίζει σοβαρές κρίσεις και η μητέρα του υποφέρει από αναιμία και υποσιτισμό, νιώθοντας πλέον «μουδιασμένη».

Παρότι αξιωματούχος των Ταλιμπάν είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι το ζευγάρι θα απελευθερωθεί «το συντομότερο δυνατόν», κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι δύο Βρετανοί κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους «σε τόσο εξευτελιστικές συνθήκες», εάν δεν τους παρασχεθεί άμεσα ιατρική περίθαλψη, χαρακτηρίζοντας την κράτησή τους «απάνθρωπη».

Το ζευγάρι ζούσε στο Αφγανιστάν τα τελευταία 18 χρόνια, όπου είχε αποκτήσει υπηκοότητα και συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, περιλαμβανομένων δράσεων για γυναίκες και παιδιά – προγράμματα που φέρεται να είχαν εγκριθεί από τις τοπικές αρχές, παρά τις απαγορεύσεις των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση κοριτσιών άνω των 12 ετών και την εργασία γυναικών.

Ο Τζόναθαν Ρέινολντς υποστήριξε ότι οι γονείς του κρατούνται σε σκληρές συνθήκες, ακόμη και σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, παρότι δεν έχουν κατηγορηθεί για κάτι και δικαστής τους έκρινε «αθώους».

«Ο πατέρας μου ήταν αλυσοδεμένος δίπλα σε δολοφόνους και εγκληματίες», δήλωσε, ενώ ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε κρατηθεί επί έξι εβδομάδες σε υπόγειο, χωρίς πρόσβαση σε φως ή καθαρό αέρα.

Η τελευταία τους επικοινωνία με την οικογένεια έγινε στις 15 Ιουνίου, όπου, σύμφωνα με τον γιο τους, περιέγραψαν την άθλια κατάσταση της υγείας τους. Ο πατέρας του, που έχει ιστορικό μικρών καρδιακών επεισοδίων, εμφανίζει πλέον «τρέμουλο και σπασμούς στη δεξιά πλευρά του σώματος, στα χέρια και το πρόσωπο» – πιθανόν πρώιμα συμπτώματα Πάρκινσον.

«Έμεινε στο πάτωμα της φυλακής σε κρίση για μισή ώρα, ώσπου η μητέρα μου κάλεσε φρουρό να τον μεταφέρει σε ένα λεπτό στρώμα στο πάτωμα που χρησιμοποιείται ως κρεβάτι», είπε.

Η μητέρα του, όπως πρόσθεσε, έχει «μπλε χέρια και πόδια λόγω της αναιμίας και της έλλειψης σωστής φροντίδας».

Ο Τζόναθαν Ρέινολντς δήλωσε ότι δεν γνωρίζει καν πού κρατούνται ακριβώς οι γονείς του, ενώ δεν είναι σαφές εάν έχει τεθεί επίσημο αίτημα για την άμεση απελευθέρωσή τους.

Παρότι ευχαρίστησε τις βρετανικές Αρχές για την επικοινωνία που είχαν με την οικογένεια και για την πρόσφατη επίσκεψη στους κρατουμένους – κατά την οποία τους στάλθηκε και φωτογραφία ως «απόδειξη ζωής» – επεσήμανε ότι αυτό δεν αρκεί. «Κάθε εβδομάδα μας λένε να κάνουμε λίγο υπομονή, δύο-τρεις μέρες ακόμη... και η εβδομάδα περνά, κι αυτοί παραμένουν στη φυλακή», είπε.

Το ζευγάρι έχει γιορτάσει μέσα στη φυλακή τόσο τα γενέθλιά του όσο και την 55η επέτειο γάμου τους – παντρεύτηκαν στην Καμπούλ το 1970.

«Είμαι ευγνώμων που είναι μαζί, αλλά σίγουρα δεν είναι ελεύθεροι», δήλωσε ο Ρέινολντς.

Ο ΟΗΕ κάλεσε ξανά τη Δευτέρα για την άμεση μεταφορά του ζευγαριού σε πολιτικό νοσοκομείο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» για την κράτησή τους και ότι «χωρίς επαρκή ιατρική φροντίδα κινδυνεύουν με ανεπανόρθωτη βλάβη ή και θάνατο».

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν είχε δηλώσει ότι «λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες» και ότι «θα προσπαθήσουμε να τους απελευθερώσουμε το συντομότερο δυνατό».

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι «παρέχει στήριξη στην οικογένεια δύο Βρετανών υπηκόων που κρατούνται στο Αφγανιστάν». Η Βρετανία έχει κλείσει την πρεσβεία της στην Καμπούλ και αποσύρει διπλωμάτες από το 2021, καθιστώντας την παροχή προξενικής βοήθειας «εξαιρετικά περιορισμένη». Το Foreign Office συνεχίζει να συνιστά την αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Αφγανιστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.