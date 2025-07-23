Στη θλίψη έχουν βυθιστεί οι ομογενείς της Αυστραλίας από την είδηση της εις Κύριον εκδημίας του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ζορμπαλά, ο οποίος εκοιμήθη την Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025.

Ο μακαριστός ιερέας υπήρξε ένας από τους παλαιότερους και πιο σεβαστούς κληρικούς της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, με περισσότερα από 60 χρόνια αδιάλειπτης ιερατικής διακονίας.

Revered Greek Orthodox priest and tireless humanitarian, Father Nektarios Zorbalas, passed away today after a period of declining health. https://t.co/OhnEFq5C2i — The Greek Herald (@greek_herald) July 23, 2025

Ο μακαριστός κληρικός (κατά κόσμον, Ζαχαρίας Ζορμπαλάς) γεννήθηκε στην Κω το 1935 και στα μέσα της δεκαετίας του 1960 μετανάστευσε στην Αυστραλία.

Εισήλθε στην ιερωσύνη το έτος 1971 και ανέλαβε να διακονήσει τους ελληνορθόδοξους πιστούς της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο απομακρυσμένο Innisfail της Βορείου Κουινσλάνδης. Το 1974 έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου, ενώ το 1975 μετακινήθηκε στο Σίδνεϊ, όπου υπηρέτησε κατά σειρά στις Ενορίες του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου (Crows Nest), της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της (Taylor Square) και του Αγίου Νικολάου (Marrickville), προτού αποκτήσει μόνιμη ιερατική στέγη, το 1988, στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Newtown.

Διακρίθηκε ιδιαιτέρως για τη φιλανθρωπική δράση του, καθώς υπήρξε ιδρυτής και πρωτεργάτης του συσσιτίου «Soup Kitchen» της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και πολυεπίπεδης στήριξης σε άπορους από όλο το Σύδνεϋ, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής.

🕊️ In Loving Memory of Father Nektarios Zorbalas 🙏



† Fell Asleep in the Lord – July 23, 2025



With heavy hearts, we honor Father Nektarios, a beloved priest of Sydney’s Greek Orthodox community. His love and service touched countless lives through his soup kitchen in… pic.twitter.com/4doSSlKqZC — Greek City Times (@greekcitytimes) July 23, 2025

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, πληροφορηθείς την εκδημία του π. Νεκταρίου, τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του, εν συνεχεία επικοινώνησε με τους οικείους του, στους οποίους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, ενώ σε δήλωσή του ανέφερε: «Έφυγε σήμερα από κοντά μας ένας ευλογημένος κληρικός, ο οποίος με την παρουσία του κόσμησε την τοπική μας Εκκλησία και με το πολυδιάστατο έργο του, πνευματικό και κοινωνικό, ανέδειξε περαιτέρω τις χριστιανικές αξίες στην ευρύτερη κοινωνία της πολυπολιτισμικής μας Αυστραλίας. Ο μακαριστός πατήρ Νεκτάριος υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητας, ήθους και ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Προσηλωμένος με ένθεο ζήλο στην εντολή «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί» (Λουκ. 6,36), στεκόταν πάντοτε δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, με καρδιά γεμάτη καλοσύνη και αγάπη, με λόγο παρηγορητικό και με χέρια διαρκώς απλωμένα, προκειμένου να προσφέρει στήριξη και ανακούφιση. Η ζωή του ήταν μια ταπεινή, μα θεοφιλής διακονία, που άφησε πίσω της ευλογημένους καρπούς. Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και να μας εμπνέει. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με ευγνωμοσύνη και θα προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του. Αιωνία αυτού η μνήμη».

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Νεκταρίου θα τελεστεί, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025 (από ώρα 10.30 π.μ.), αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία (από ώρα 7.00 π.μ.).

Πηγή: skai.gr

