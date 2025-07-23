Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών (USOPC) ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με την εκτελεστική εντολή Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απαγορεύει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία αγωνίσματα. Η εν λόγω εντολή ενσωματώθηκε πρόσφατα στην αναθεωρημένη πολιτική προστασίας αθλητών της Επιτροπής.

Η εκτελεστική εντολή με τίτλο «Να μείνουν οι άνδρες έξω από τα γυναικεία αθλήματα» εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Η εφημερίδα The New York Times ήταν η πρώτη που ανέφερε τη σχετική αλλαγή πολιτικής.

Αν και το νέο έγγραφο των 27 σελίδων δεν αναφέρει ρητά τον όρο «διεμφυλικός», περιλαμβάνει παράγραφο που παραπέμπει στην εντολή του Τραμπ και στον νόμο Ted Stevens Olympic & Amateur Sports Act.

Η USOPC αναφέρει σε σχετική επιστολή προς τους μετόχους της ότι «ως ομοσπονδιακά αναγνωρισμένος οργανισμός, έχουμε την υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με τις ομοσπονδιακές οδηγίες», τονίζοντας ότι έχει συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές από την έκδοση της εντολής.

Η νέα οδηγία θα ισχύει για όλα τα εθνικά αθλητικά όργανα (NGBs) των ΗΠΑ, τα οποία υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την επίσημη πολιτική της USOPC.

Από τις 21 Ιουλίου 2025, η σχετική ιστοσελίδα της USOPC έχει ενημερωθεί, παραπέμποντας πλέον αποκλειστικά στη νέα πολιτική ασφαλείας αθλητών.

Πριν από αυτή την αλλαγή, η Επιτροπή τόνιζε ότι βασίζεται «σε πραγματικά δεδομένα και επιστημονικά τεκμήρια και όχι σε ιδεολογίες» για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των διεμφυλικών αθλητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.