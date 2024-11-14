Της Αθηνάς Παπακώστα

Επιστροφή νικητή στον Λευκό Οίκο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε δεκτός το απόγευμα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος, από τον απερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο πρώην αντίπαλοι, ο κατά τον Μπάιντεν «απειλή για τη δημοκρατία» Ντόναλντ και ο «κοιμισμένος» κατά τον Τραμπ «Τζο» ανταλλάζουν χειραψία, προσφωνούνται με τα μικρά τους ονόματα και κάθονται μπροστά από το αναμμένο τζάκι στο Οβάλ Γραφείο.

«Η πολιτική είναι σκληρή» σημείωσε ο νικητής των αμερικανικών εκλογών Τραμπ με τον απερχόμενο πρόεδρο της χώρας Τζο Μπάιντεν να επαναλαμβάνει, ότι προσβλέπει «να έχουμε μια ομαλή μετάβαση εξουσίας».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας», συμπλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ να του απαντά «το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, Τζο».

Η εικόνα των δύο ήταν ίση με χίλιες λέξεις. Για τα αμερικανικά Μέσα, χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ έμοιαζε άνετος - εν αντιθέσει με το μακρινό 2016, που έχοντας γίνει δεκτός από τον Μπαράκ Ομπάμα έδειχνε νευρικός και παρέμενε σιωπηλός.

Πριν από τέσσερα χρόνια θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει μάρτυρες αυτής της εικόνας ξανά - με τον Μπάιντεν, όμως, στη θέση του νικητή και τον Τραμπ στον ρόλο του ηττημένου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη, και λίγες εβδομάδες αργότερα από την εκλογική αναμέτρηση του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ έφευγε από τον Λευκό Οίκο πολιτικά ντροπιασμένος και εξόριστος, αφού οι οπαδοί του είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο αμφισβητώντας, όπως και ο ίδιος, τα εκλογικά αποτελέσματα.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο CNN, εκείνες ήταν ημέρες σκοτεινές για τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα. «Είναι ωραίο να κερδίζεις», είπε ο ίδιος προτού μεταβεί στον Λευκό Οίκο κάνοντας μία στάση στο Κογκρέσο το οποίο οι Ρεπουμπλικανοί πλέον ελέγχουν πλήρως.

Η "χρυσή" εποχή του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Θα είναι όμως η... τελευταία του. Η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος δεν επιτρέπει σε εκλεγμένο πρόεδρο να θέσει για τρίτη φορά υποψηφιότητα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη αλλά πια τελευταία του θητεία θα θελήσει να τα κάνει όλα σωστά.

Το υπουργικό του σχήμα παίρνει σιγά – σιγά σάρκα και οστά με τους περισσότερους βεβαίως να απορούν για τις επιλογές του για τις θέσεις – κλειδιά.

Ενδεικτικό παράδειγμα, η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μετακομίζει από το τηλεοπτικό στούντιο του Fox News, στο Πεντάγωνο ως υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννημένος το 1980 με σπουδές σε Χάρβαρντ και Πρίνστον ο Χέγκσεθ μπορεί να έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και στον κόλπο του Γκουαντάναμο, αλλά για τα καθήκοντα της θέσης που καλείται να αναλάβει δεν διαθέτει την απαιτούμενη πολυετή στρατηγική εμπειρία υψηλού επιπέδου – ένα χαρακτηριστικό το οποίο παραδοσιακά αναζητά ο εκάστοτε πρόεδρος της χώρας από τον άνθρωπο που θα είναι υπεύθυνος για τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο.

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί και η επιλογή δύο δισεκατομμυριούχων για τη διοίκηση του νεοσύστατου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Πρόκειται για τον πλουσιότερο άνθρωπο επί γης, Ίλον Μασκ, και τον Ρεπουμπλικανό Βίβεκ Ραμασουάμι. Δηλώνουν έτοιμοι να προκαλέσουν σοκ στην αμερικανική δημόσια διοίκηση και υπόσχονται να φέρουν εις πέρας τις προεκλογικές υποσχέσεις Τραμπ για την περικοπή δαπανών.

Ωστόσο, το ερώτημα πώς ο Μασκ θα κόβει δαπάνες και θα καταργεί κανονισμούς, τη στιγμή που οι εταιρείες του θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει αναπάντητο. Όπως, επίσης, αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα εάν τα όσα έλεγε ο Ραμασουάμι ενόσω διεκδικούσε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών θα μπορέσει να τα κάνει τώρα πράξη, όπως την απόλυση του 75% του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού ή το λουκέτο στο υπουργείο Παιδείας ή ακόμη και στο ίδιο το FBI. Αντιστοίχως δίχως απάντηση απομένει και το ερώτημα πώς τέλος πάντων θα λειτουργεί το εν λόγω υπουργείο.

67 ημέρες απομένουν μέχρι την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι και σήμερα, όμως, εννέα ημέρες αφότου έχει ανακηρυχθεί νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών ο ίδιος δεν έχει ενδώσει σε δηλώσεις και την επόμενη ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες προδίδουν οι επιλογές των προσώπων στο κυβερνητικό του σχήμα. Κάποιοι ακραίοι, άλλοι σκληροί αλλά όλοι πιστοί στον Τραμπ και αυτό δείχνει πολλά.

