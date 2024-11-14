Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Τετάρτη τις επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων εναντίον της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την τήρηση της ειρήνης στον Λίβανο (FINUL), καλώντας «όλα τα μέρη» να εγγυηθούν την ασφάλεια των κυανοκράνων.

Με ανακοίνωσή τους, τα κράτη μέλη του ΣΑ καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον θέσεων της FINUL, που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη της.

Δεν κατονόμασαν τους υπεύθυνους για τα «συμβάντα» αυτά, ωστόσο ανέφεραν τις ημερομηνίες κάποιων.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στις επιθέσεις της 29ης Οκτωβρίου, όταν ρουκέτα που «πιθανόν» εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολά ή συμμάχους έπληξε το γενικό αρχηγείο της ειρηνευτικής αποστολής, της 7ης Νοεμβρίου, όταν πέντε κυανόκρανοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό, και της 8ης Νοεμβρίου, όταν η FINUL κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό πως προκάλεσε ζημιές σε θέση της κατά τη διάρκεια ενέργειας που χαρακτήρισε «εσκεμμένη» και «άμεση».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε «όλα τα μέρη να λάβουν κάθε μέτρο για να γίνεται σεβαστή η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων» της αποστολής, επιμένοντας πως «οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να γίνονται ποτέ στόχος επίθεσης» και εκφράζοντας την «απόλυτη υποστήριξή του» στη FINUL.

Ευρύτερα για τη σύρραξη στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως οδεύει σε αποκλιμάκωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία του» για τις «απώλειες και τα δεινά των αμάχων, την καταστροφή πολιτικών υποδομών, τις ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους στον Λίβανο, τις απειλές για τοποθεσίες στην Μπααλμπέκ και στην Τύρο που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και τον αυξανόμενο αριθμό των εκτοπισμένων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

