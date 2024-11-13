Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να «χτίζει» σταδιακά την κυβέρνησή του καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, τοποθετώντας πρόσωπα σε καίριες θέσεις και δίνοντας έμφαση σε βοηθούς και συμμάχους του που ήταν οι ισχυρότεροι υποστηρικτές του κατά την προεκλογική του εκστρατεία φέτος.

Δείτε ποιους έχει επιλέξει μέχρι στιγμής.

Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας

Ο 44χρονος Χέγκσεθ, είναι συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Fox & Friends Weekend» του Fox News Channel. Βρίσκεται στο κανάλι από το 2014, όπου ανέπτυξε φιλία με τον Τραμπ, ο οποίος εμφανιζόταν τακτικά στην εκπομπή.

Επίσης, υπήρξε ταγματάρχης του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένος για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ. Εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία πως θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, τότε θα έρθει αντιμέτωπος με μια σειρά παγκόσμιων κρίσεων - από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από ιρανούς συμμάχους έως την πίεση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και Χεζμπολάχ και τις κλιμακούμενες ανησυχίες για την αυξανόμενη συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Ο Χέγκσεθ είναι επίσης ο συγγραφέας του «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free», που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το έτος.

Στίβεν Γουίτκοφ, Ειδικός Απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ όρισε την Τρίτη τον επενδυτή ακινήτων, Στίβεν Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή.

Ο 67χρονος είναι ο συνεργάτης του εκλεγμένου προέδρου στο γκολφ και παίζανε μαζί γκολφ στο κλαμπ του Τραμπ στο West Palm Beach της Φλόριντα, στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν ο πρώην πρόεδρος έγινε στόχος δεύτερης απόπειρας δολοφονίας.

Ο Γουίτκοφ «είναι ένας πολύ σεβαστός ηγέτης στις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία», είπε ο Τραμπ για τον Γουίτκοφ σε μια δήλωση. «Ο Στίβεν θα είναι μια αδυσώπητη φωνή για την ειρήνη και θα μας κάνει όλους περήφανους».

Μάικ Χάκαμπι, πρεσβευτής στο Ισραήλ

Ο Τραμπ θα προτείνει τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας, Μάικ Χάκαμπι για πρεσβευτή στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε χθες.

Ο Χάκαμπι είναι ένθερμος υπερασπιστής του Ισραήλ και η προβλεπόμενη υποψηφιότητά του έρχεται καθώς ο Τραμπ υποσχέθηκε να ευθυγραμμίσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ πιο στενά με τα συμφέροντα του Ισραήλ καθώς διεξάγει πολέμους ενάντια στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Αγαπάει το Ισραήλ, όπως και ο λαός του Ισραήλ τον αγαπάει», είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του. «Ο Μάικ θα εργαστεί ακούραστα για να επιφέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Μάικ Γουόλτς, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Γουόλτς, έναν απόστρατο αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς του Στρατού και βετεράνο πολέμου, να γίνει σύμβουλός του για την εθνική ασφάλεια, ανακοίνωσε ο Τραμπ σε δήλωσή του την Τρίτη.

Ο Τραμπ τοποθετεί τον Γουόλτς εν μέσω κρίσεων εθνικής ασφάλειας, όπως από τις προσπάθειες παροχής όπλων στην Ουκρανία και τις ανησυχίες για την αυξανόμενη συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έως τις επίμονες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από συμμάχους του Ιράν και την πίεση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και Χεζμπολάχ.

«Ο Μάικ υπήρξε ισχυρός πρωταθλητής της ατζέντας μου για την Πρώτη Εξωτερική Πολιτική για την Αμερική», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τραμπ, «και θα είναι τρομερός πρωταθλητής στην επιδίωξή μας για Ειρήνη μέσω Δύναμης!»

Ο Γουόλτς εξελέγη στο Κογκρέσο το 2019 για να εκπροσωπήσει μια περιφέρεια στην ανατολική Φλόριντα και έχει επιδείξει επιθετική άποψη για το Ιράν και την Κίνα, αλλά και για το Μεξικό και το Αφγανιστάν.

Θεωρείται «γεράκι» για την Κίνα και ζήτησε από τις ΗΠΑ μποϊκοτάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022 στο Πεκίνο λόγω της εμπλοκής του στην προέλευση του COVID-19 και της κακομεταχείρισης του μειονοτικού μουσουλμανικού πληθυσμού των Ουιγούρων.

Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης (γενική διευθύντρια) του Λευκού Οίκου

Η 67χρονη Γουάιλς αποτέλεσε ανώτερη σύμβουλος της προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024 και ο de facto διευθυντής της.

Έχει ένα υπόβαθρο στην πολιτική της Φλόριντα. Βοήθησε τον Ρον ντε Σάντις να κερδίσει τον πρώτο του αγώνα για κυβερνήτη της Φλόριντα. Έξι χρόνια αργότερα, ήταν το κλειδί για την ήττα του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών το 2024.

Η πρόσληψη της Γουάιλς ήταν η πρώτη σημαντική απόφαση του Τραμπ ως εκλεγμένου προέδρου και θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό τεστ για την επερχόμενη κυβέρνησή του. Λέγεται ότι ο Γουάιλς κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τραμπ εν μέρει καθοδηγώντας την πιο πειθαρχημένη από τις τρεις προεδρικές εκστρατείες του.

Ο Γουάιλς μπόρεσε να βοηθήσει τον Τραμπ να βρίσκεται πάντα στο σωστό δρόμο όπως λίγοι άλλοι, όχι επικρίνοντας τις παρορμήσεις του, αλλά κερδίζοντας τον σεβασμό του και δείχνοντας την επιτυχία του αφού έλαβε τη συμβουλή της.

Τομ Χόμαν, «τσάρος των συνόρων»

Ο 62χρονος Χόμαν, έχει επιφορτιστεί με την κορυφαία προτεραιότητα του Τραμπ να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία του έθνους.

Ο Χόμαν, ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Τραμπ στην πρώτη κυβέρνησή του, επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στις ΗΠΑ, αναμενόταν ευρέως να του προσφερθεί μια θέση σχετικά με τα σύνορα, ένα θέμα βασικά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του.

Ο Χόμαν πρότεινε σε συνέδριο τον περασμένο Ιούλιο στην Ουάσινγκτον ότι θα ήταν πρόθυμος να «διεξάγει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν τότε τον Χόμαν για την υπεράσπιση της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» του Τραμπ στις διελεύσεις των συνόρων κατά την πρώτη του διακυβέρνηση, η οποία οδήγησε στον χωρισμό χιλιάδων γονέων και παιδιών που ζητούσαν άσυλο στα σύνορα.

Ελίζ Στέφανικ, πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών

Η Στέφανικ είναι ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του Τραμπ που επιστρέφει στην πρώτη του παραπομπή.

Αφού εκλέχθηκε στη Βουλή το 2014, η Στέφανικ επιλέχθηκε από τους συναδέλφους της στο Ρεπουμπλικανικό Σώμα ως πρόεδρος της Διάσκεψης των Ρεπουμπλικανών της Βουλής το 2021, όταν η πρώην βουλευτής του Ουαϊόμινγκ Λιζ Τσένι απομακρύνθηκε από τη θέση αφού επέκρινε δημόσια τον Τραμπ επειδή ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020. Η 40χρονη Στεφανίκ, υπηρετεί σε αυτόν τον ρόλο από τότε ως το τρίτο μέλος της ηγεσίας της Βουλής.

Η αμφισβήτηση της Στεφανίκ προς τους προέδρους πανεπιστημίων για αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις οδήγησε στην παραίτηση δύο από αυτούς τους προέδρους, αυξάνοντας περαιτέρω το εθνικό της προφίλ.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στον ΟΗΕ καθώς ο Τραμπ υπόσχεται να τερματίσει τον πόλεμο που διεξήγαγε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας που ξεκίνησε το 2022. Έχει επίσης απευθύνει κάλεσμα για ειρήνη καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του κατά της Χαμάς στη Γάζα και την εισβολή του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ.

Κρίστι Νόεμ, γραμματέας εθνικής ασφάλειας

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ για τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, μιας υπηρεσίας καθοριστικής σημασίας για τη σκληροπυρηνική ατζέντα του εκλεγμένου προέδρου για τη μετανάστευση.

Τον περασμένο Απρίλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν έγραψε στην αυτοβιογραφία της ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα κουτάβι στην οικογενειακή της φάρμα επειδή θεωρούσε ότι «δεν μπορεί να εκπαιδευτεί».

Λι Ζέλντιν, Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Τραμπ επέλεξε τον πρώην βουλευτή της Νέας Υόρκης, Λι Ζέλντιν, ως εκλεκτό του για να ηγηθεί της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ο Ζέλντιν δε φαίνεται να έχει εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής του πρώην προέδρου. Ο 44χρονος, πρώην μέλος της Βουλής των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη έγραψε στο X, «Θα αποκαταστήσουμε την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, θα αναζωογονήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας για να επαναφέρουμε τις αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα κάνουμε τις ΗΠΑ παγκόσμιο ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης».

«Θα το κάνουμε ενώ προστατεύουμε την πρόσβαση σε καθαρό αέρα και νερό», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ επιτέθηκε συχνά στην προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σε δήλωσή του, ο Τραμπ είπε ότι ο Ζέλντιν «θα διασφαλίσει δίκαιες και γρήγορες αποφάσεις απορρύθμισης που θα θεσπιστούν με τρόπο που θα απελευθερώσει τη δύναμη των αμερικανικών επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του καθαρότερου αέρα και νερού στον πλανήτη.»

Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA

Ο Τραμπ επέλεξε τον Τζον Ράτκλιφ, έναν πρώην βουλευτή του Τέξας που υπηρέτησε ως διευθυντής των εθνικών πληροφοριών κατά την πρώτη του διακυβέρνηση, για να είναι διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην επόμενη του.

Ο Ράτκλιφ ήταν διευθυντής των εθνικών πληροφοριών κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της πρώτης θητείας του Τραμπ και επικεφαλής των υπηρεσιών κατασκοπείας της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Ανυπομονώ να είναι ο Τζον το πρώτο άτομο που θα υπηρετήσει και στις δύο υψηλότερες θέσεις πληροφοριών του Έθνους μας», είπε ο Τραμπ σε δήλωση, αποκαλώντας τον «ατρόμητο μαχητή για τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των Αμερικανών».

Γουίλιαμ ΜακΓκίνλεϊ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ λέει ότι ο Γουίλιαμ ΜακΓκίνλεϊ, ένας δικηγόρος που έχει υπηρετήσει στον Λευκό Οίκο του Τραμπ και σε βασικό πολιτικό ρόλο φέτος, θα είναι ο σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο.

Ο ΜακΓκίνλεϊ ήταν γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Τραμπ.

Σε δήλωσή του, ο Τραμπ αποκάλεσε τον ΜακΓκίνλεϊ «έναν έξυπνο και επίμονο δικηγόρο που θα με βοηθήσει να προωθήσω την ατζέντα μας «Πρώτα η Αμερική», ενώ αγωνίζεται για την εκλογική ακεραιότητα και ενάντια στον οπλισμό των αρχών επιβολής του νόμου».

Ίλον Μασκ, υπουργός Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε τον Ίλον Μασκ στη θέση του υπουργού κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Μαζί με τον Μασκ στο υπουργείο αυτό θα βρεθεί ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Βιβέκ Ραμασουάμι, με τον Τραμπ να αναφέρει για το δίδυμο που επέλεξε ότι «θα ανοίξει το δρόμο για την κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κρατικούς περιορισμούς, να περιστείλει τις άχρηστες κρατικές δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες».

«Μια μικρότερη κυβέρνηση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, θα είναι το τέλειο δώρο στην Αμερική για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν!» κατέληξε στην ανακοίνωσή του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ίλον Μασκ με τη σειρά του προχώρησε σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στο Χ, δίνοντας στίγμα των προθέσεών του. Αρχικά απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή κυβερνητική υπηρεσία αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. «Απειλή για τη Δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη γραφειοκρατία» απάντησε. Επειτα επανέφερε ένα βίντεό του στο οποίο μιλούσε για την περικοπή ομοσπονδιακών υπηρεσιών λέγοντας τότε ότι υπάρχουν περίπου 428 και γράφοντας στην ανάρτησή του «99 ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι περισσότερες από αρκετές».

Ή θα κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική ή η Αμερική θα χρεοκοπήσει. Αυτό είναι το τελικό διακύβευμα. Θα ήθελα να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια» συνέχισε ο Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος δεσμεύτηκε επίσης ότι «όλες οι πράξεις του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια. Κάθε φορά που ο κόσμος θα πιστεύει ότι περικόπτουμε κάτι σημαντικό ή δεν περικόπτουμε κάτι άχρηστο, να μας το λέει. Θα έχουμε και έναν πίνακα για τη μεγαλύτερη ανόητη σπατάλη των φορολογικών εσόδων. Αυτό θα είναι και εξαιρετικά τραγικό και εξαιρετικά αστείο».



