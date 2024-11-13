Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον νεοεκλεγέντα, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της ομαλής διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον μετά τη νίκη του στις εκλογές την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη συνάντηση των δύο αντρών ο Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του για ομαλή μετάβαση της εξουσίας, με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο να απαντά «θα είναι όσο πιο ομαλή γίνεται και το εκτιμώ πολύ, Τζο».

Δείτε βίντεο από τη χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν:

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι «η πολιτική είναι σκληρή» και όχι πάντα ένας ωραίος κόσμος «αλλά είναι ένας ωραίος κόσμος σήμερα».

Τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε και η Τζιλ Μπάιντεν, δίνοντάς του μάλιστα μια χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή για τη Μελάνια Τραμπ, μέσω της οποίας εκφράζει την ετοιμότητα της ομάδας της να βοηθήσει στη μετάβαση.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν o επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Τζεφ Ζίεντς και η νέα επιτελάρχης Σούζι Γουάιλς.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα φροντίσει για μια «ειρηνική και συντεταγμένη» μεταβίβαση της εξουσίας στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια της συνάντησης του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ θα τεθούν επί τάπητος οι κορυφαίες προτεραιότητες για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Η συνάντηση με τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές

Πριν τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέστη στη συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών βουλευτών στο Καπιτώλιο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος αναφέρθηκε στη μικρή πλειοψηφία που αναμένεται να έχει το κόμμα μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαφορά από τους Δημοκρατικούς «δεν έχει σημασία».

Μαζί με τον Τραμπ στη συνάντηση ήταν και ο Ίλον Μασκ, ο οποίος κάθισε στην πρώτη σειρά ανάμεσα στους βουλευτές και δίπλα στη σύζυγο του προέδρου Μάικ Τζόνσον και απέσπασε τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων όταν ο Τραμπ αναφέρθηκε σε εκείνον.

Μάικ Τζόνσον: Η επιστροφή του βασιλιά

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον χαρακτήρισε την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως η «επιστροφή του βασιλιά» στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση.





Πηγή: skai.gr

