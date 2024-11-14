Όλοι όσοι βρίσκονταν στο Ανώτατο Δικαστήριο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο χθες Τετάρτη νωρίς το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), αφού ακούστηκαν δυο ισχυρές εκρήξεις και βρέθηκε νεκρός άνδρας στην πλατεία μπροστά στο κτίριο, σε πολύ μικρή απόσταση από το κοινοβούλιο και το Πλανάλτου (την έδρα της προεδρίας) στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «ακούστηκαν δυο ισχυρές εκρήξεις» και οι δικαστές, όπως και όλο το προσωπικό, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μέγαρο «προληπτικά».

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στο κτίριο, πληροφορία που επιβεβαίωσαν επίσημα κατόπιν η ομοσπονδιακή αστυνομία και η πυροσβεστική.

Η πρώτη έκρηξη έγινε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πλάι στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέπτυξε τακτική μονάδα και πυροτεχνουργούς, που σαρώνουν την περιοχή για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Εισαγγελική πηγή έκανε λόγο για «επίθεση».

Η αστυνομία ανέφερε πως θα αρχίσει να διενεργεί έρευνα.

Η περιοχή γύρω από τη λεγόμενη πλατεία των τριών εξουσιών αποκλείστηκε.

Το άψυχο σώμα άνδρα βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος σε πλατεία μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν είχε οποιαδήποτε σχέση με τις εκρήξεις. Νωρίτερα, ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστοτόπου UOL, που δεν διευκρίνισε τις πηγές του, ανέφερε πως άνδρας θεάθηκε μπροστά στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με εκρηκτικά.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα είχε αποχωρήσει από την προεδρία μερικά λεπτά προτού ακουστούν οι εκρήξεις, με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων η μια από την άλλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

