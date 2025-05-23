Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν τους πρώτους αιχμαλώτους

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 270 αιχμαλώτους πολέμου και 120 πολίτες, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη τέτοια ανταλλαγή στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Πρόκειται για την πρώτη φάση ευρύτερης ανταλλαγής συνολικά 1.000 ατόμων για 1.000 άτομα, την οποία η Ρωσία ανακοίνωσε ως δική της πρωτοβουλία, και η οποία συμφωνήθηκε σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου.

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι υπόλοιπες της συμφωνηθείσας ανταλλαγής θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες και ότι η Ουκρανία παρέδωσε πολίτες που ο ουκρανικός στρατός είχε συλλάβει στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της εισβολής του στη ρωσική περιοχή.

Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.



Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну.



Дякую всім, хто… pic.twitter.com/7ywRq8ftZ5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025

Οι απελευθερωμένοι Ρώσοι στρατιωτικοί και πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια πριν μεταφερθούν στη Ρωσία για περαιτέρω φροντίδα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

Από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία επέστρεψαν 390 άτομα από ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της ανταλλαγής 1.000 για 1.000 που συμφωνήθηκε με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει η ανταλλαγή να συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή.

«Είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε όλους όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Ελέγχουμε κάθε επώνυμο, πληροφορίες για κάθε άτομο», έγραψε ο Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

«Θα συνεχίσουμε το διπλωματικό μας έργο για να καταστήσουμε δυνατά τέτοια βήματα», πρόσθεσε.

