Η Μπούντεσβερ μία ανάσα από τα ρωσικά σύνορα

Τη Λιθουανία επισκέφτηκαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, όπου και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της λιθουανικής κυβέρνησης σε μία τελετή με πανηγυρικό τόνο για τη μόνιμη ανάπτυξη ταξιαρχίας τεθωρακισμένων της Μπούντεσβερ στη χώρα, υλοποιώντας έτσι ένα σχέδιο που είχε ξεκινήσει ως ιδέα εδώ και περίπου μία διετία για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία.

«Η προστασία του Βίλνιους είναι και προστασία του Βερολίνου»

«Η προστασία του Βίλνιους είναι και προστασία του Βερολίνου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Μερτς, προσθέτοντας πως ο λιθουανικός λαός «μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία» για την άμυνα ενάντια στις εξωτερικές απειλές, αλλά και ότι η μόνιμη ανάπτυξη στρατευμάτων στη Λιθουανία σηματοδοτεί την έναρξη μίας «νέας εποχής», καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Μπούντεσβερ που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιστόριους υπογράμμισε από την πλευρά του πως η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη. Η Γερμανία «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κάνει τα στραβά μάτια. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία», επεσήμανε ο πολιτικός του SPD. Ως εκ τούτου, πρέπει η Ευρώπη όχι μόνο να είναι σε ετοιμότητα, αλλά και να το δείχνει εμπράκτως.

Μία ιδέα που καλλιεργείται από το 2023

Ο Μπόρις Πιστόριους προωθεί τη δημιουργία της ταξιαρχίας από το καλοκαίρι του 2023, η στελέχωση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά το προσεχές διάστημα. Επί του παρόντος, η Μπούντεσβερ αναζητά πάντως περί τους 4.800 στρατιώτες, όπως και προσωπικό για τη λειτουργία των υποδομών, ένα εγχείρημα κάθε άλλο παρά εύκολο.

Σε μία προσπάθεια προσέλκυσης ενδιαφερόμενων, η γερμανική κυβέρνηση θέσπισε πριν από μερικούς μήνες νόμο που προβλέπει υψηλότερες αμοιβές και βελτιώνει γενικώς το εργασιακό πλαίσιο για εκείνους που θα θελήσουν να μετακομίσουν στη Λιθουανία. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο το πόσοι θα είναι αυτοί που θα το πάρουν πράγματι απόφαση.

Γερμανικά σχολεία και στρατιωτικά ταχυδρομεία

Η Μπούντεσβερ αναπτύσσεται στη Λιθουανία από το 2017, όταν η Γερμανία ανέλαβε την ηγεσία της πολυεθνικής στρατιωτικής ομάδας του ΝΑΤΟ.

Τώρα μόνιμη στάθμευση της ταξιαρχίας στη χώρα εδράζεται νομικά σε μία κυβερνητική συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Λιθουανίας από τον Σεπτέμβριο του 2024, με την οποία τα δύο κράτη αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών για τους Γερμανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους στη χώρα. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, αναγνωρίζεται στην Μπούντεσβερ το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται λιθουανικά ακίνητα χωρίς καταβολή ενοικίου, να αποθηκεύει όπλα και πυρομαχικά στη χώρα και να λειτουργεί στρατιωτικά ταχυδρομεία. Επιπλέον, δίνεται άδεια λειτουργίας και γερμανόφωνων παιδικών σταθμών και σχολείων, τα οποία επιτρέπεται να ακολουθούν το γερμανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να χορηγούν γερμανικά απολυτήρια.

Πηγή: Deutsche Welle

