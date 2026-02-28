Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη επιλογή για το πώς να προχωρήσει με το Ιράν, αφού οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδείχθηκαν ικανοποιητικές.

«Έχουμε να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση», δήλωσε σε πλήθος στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, όπου παραβρέθηκε για την προώθηση της ενεργειακής του ατζέντας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση «δεν είναι εύκολη» και ότι το Ιράν επιδεικνύει εδώ και καιρό κακόβουλη συμπεριφορά.

«Έχουμε μια χώρα που, εδώ και 47 χρόνια, καταστρέφει τους ανθρώπους με πόδια και χέρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει να κάνουν μια συμφωνία που να έχει νόημα», είπε ο πρόεδρος. Είπε επίσης ότι είχε συμβουλευτεί τους δύο Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές του Τέξας, τον Τεντ Κρουζ και τον Τζον Κόρνιν, στο Air Force One καθώς επέστρεφε, σύμφωνα με το CNN.

«Θα προτιμούσα να το κάνουμε με ειρηνικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Η τελευταία ευκαιρία»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν ταξιδέψει από τον Λευκό Οίκο στο Τέξας, έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά». Εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος να εξαντλήσει κάθε διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι περιμένει περισσότερα από την Τεχεράνη την Παρασκευή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι η τελευταία ευκαιρία, πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του Ιράν. «Δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

