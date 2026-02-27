Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύσταση του ΥΠΕΞ για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν

Συναγερμό ενόψει μιας πιθανής πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν σήμανε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

υπεξ

Συναγερμό ενόψει μιας πιθανής πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν σήμανε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωσή του παροτρύνει τους Έλληνες πολίτες να μην πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα επισκέψεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, για λόγους ασφαλείας.

Σε παρόμοιες κινήσεις έχουν προχωρήσει και οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Ηνωμένο Βασίλειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark