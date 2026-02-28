Ο Τραμπ σκέφτεται να τοποθετήσει τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τεντ Κρουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τεντ Κρουζ για μια μελλοντική θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αν και ο Κρουζ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν ενδιαφέρεται.

Ο Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κρουζ σε μια συγκέντρωση στο Κόρπους Κρίστι, αποκάλεσε τον Ρεπουμπλικάνο από το Τέξας «καταπληκτικό άνθρωπο», αστειευόμενος ότι θα κέρδιζε εύκολα την επικύρωση από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο επειδή ήθελαν να τον διώξουν από τη Γερουσία.

«Είναι ο μόνος που ξέρω, θα πάρει το 100% των ψήφων των Δημοκρατικών, το 100% των ψήφων των Ρεπουμπλικανών. Θέλουν να τον διώξουν από εκεί. Είναι τόσο κουραστικός, αλλά είναι τόσο καλός και τόσο ταλαντούχος».

Πηγή: skai.gr

