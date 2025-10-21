Ο Τραμπ «παγώνει» τη συνάντηση με Πούτιν - «Καμία πλευρά δεν είναι έτοιμη για ειρήνη»

Ανατροπή στο θετικό κλίμα γύρω από τη σχεδιαζόμενη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά τις προετοιμασίες, εκτιμώντας ότι Ρωσία και Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμες για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο NBC News, μετά την ενημέρωση του Ντόναλντ Τραμπ για την «παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι καμία από τις δύο πλευρές στη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας δεν είναι ακόμη έτοιμη για σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική επικοινωνία, επομένως δεν χρειάζεται επιπλέον διά ζώσης συνάντηση και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον», ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις ανέφερε ότι αναμένεται νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο–Λαβρόφ μέσα στην εβδομάδα, χωρίς να αποκλείει μια μελλοντική συνάντηση. Οι δύο υπουργοί θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) το Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι καθυστερεί τις πρωτοβουλίες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει μεταβάλει τις θέσεις του ενόψει των πιθανών διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πως οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα, με τη δική του σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν να ακολουθεί στη Βουδαπέστη. Ρώσοι αξιωματούχοι ωστόσο ανέφεραν πως δεν έχει οριστεί ημερομηνία για καμία από τις δύο συναντήσεις.

«Δεν μπορούμε να αναβάλουμε κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ στο ρωσικό πρακτορείο TASS, απαντώντας σε δημοσίευμα του CNN που ανέφερε ότι η συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει «παγώσει επ’ αόριστον».

Ο Ριαμπκόφ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπάρξει σαφής συμφωνία σχετικά με το πότε ή πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει την άμεση παύση των εχθροπραξιών, όπως ζητούν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του.

«Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν στη γραμμή του μετώπου, να πάνε σπίτια τους, να σταματήσουν να πολεμούν, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», είπε στους δημοσιογράφους από το Air Force One. «Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουκρανίας και της ΕΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση στηρίζοντας τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ρωσία δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης στο παρόν στάδιο.

«Στηρίζουμε πλήρως τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η δήλωση που δημοσιοποίησε η βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία και την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, έως ότου ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη», προστίθεται στο κείμενο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC, που μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στον Πούτιν, δηλώνοντας έτοιμος να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Βουδαπέστης.





