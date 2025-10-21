Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία πάνω σε μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τρίτη.

Ένα ειρηνευτικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, ανέφερε το ρεπορτάζ, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Ουάσιγκτον την Τρίτη να επιμείνει στο αίτημα για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις τρέχουσες γραμμές μάχης να αποτελούν τη βάση για τυχόν μελλοντικές συνομιλίες. Η ρωσική κυβέρνηση έχει από καιρό απαιτήσει από την Ουκρανία να συμφωνήσει να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από οποιαδήποτε εκεχειρία.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφάλειας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου και έναν ταχύ δρόμο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε το Bloomberg.

Μόλις η Ρωσία ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουκρανίας και συμφωνήσει σε εκεχειρία, και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές επιθέσεις, το σχέδιο προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, ενώ περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα αποθεματικά της κεντρικής της τράπεζας θα επιστραφούν μόνο εφόσον η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, πρόσθεσε το Bloomberg. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν εάν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που αν υλοποιηθεί αλλάζει τα δεδομένα, καθώς μία αντίστοιχη πρωτοβουλία φαίνεται να δίνει τη λύση στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα πάντως που η Ουκρανία αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ασκεί πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου η Ουκρανία να παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς (η οποία αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας).

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς, τα οποία δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι την αξίωση της Μόσχας.

Η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο ήταν «τεταμένη και δύσκολη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, συμπληρώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση μεταστροφής της αμερικανικής πολιτικής. Δεν αποκλείεται, αυτό να είναι ένα από τα 12 σημεία και ο Τραμπ να το γνωρίζει καλά.

