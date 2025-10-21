Κούσνερ: «Όλοι πιστεύουν ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στη Γάζα»

Ο γαμπρός του πρόεδρου Τραμπ και σύμβουλος της κυβέρνησης, Τζάρετ Κούσνερ, μιλώντας μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη Τύπου στο νότιο Ισραήλ είπε ότι οι διαπραγματευτές «σημειώνουν πρόοδο αυτή τη στιγμή» για την εξασφάλιση της επιστροφής των υπολοίπων σορών των ομήρων.

Χαιρέτισε τον «εκπληκτικά ισχυρό συντονισμό μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Ισραήλ» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σημείωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να «βρουν πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα», έτσι ώστε η βοήθεια «να φτάσει στους ανθρώπους στη Γάζα και να μην πάει σε λάθος χέρια εκεί».

«Όλοι πιστεύουν ότι είναι δυνατό να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο στη Γάζα, και πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να εργαστούμε σκληρά γι' αυτό. Και αν όλοι εργαστούμε σκληρά για να το κάνουμε αυτό, τότε πιστεύω ότι είναι δυνατό ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

