Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν σχέδια για άμεση συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», δήλωσε την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί νέας συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ δεν έχουν προγραμματισμένη διά ζώσης συνάντηση, επισημαίνοντας πάντως ότι η τηλεφωνική τους επικοινωνία τη Δευτέρα ήταν “παραγωγική.”

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι παραμένει ασαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Πηγή: skai.gr

