Ζελένσκι: Η καθυστέρηση για τους Tomahawk έκανε τη Ρωσία λιγότερο πρόθυμη για διπλωματία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «σχεδόν αυτομάτως έχασε το ενδιαφέρον της για τη διπλωματία» μετά την αναβολή της απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία κάνει για άλλη μια φορά ό,τι μπορεί για να εγκαταλείψει τη διπλωματία», πρόσθεσε στο βραδινό του διάγγελμα.

Πηγή: skai.gr

